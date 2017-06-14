遠雄不來地怎麼辦？ 徐耀昌：衛福部苗栗醫院可移往

2017-06-14 19:52

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣遠雄醫療園區BOO案胎死腹中，占地23公頃的國有地，興辦事業目的期限到年底；苗栗縣議員劉順松、詹運喜，在今天議會總質詢時，都期許縣府爭取利用。劉順松建議可轉為精密工業園區；詹運喜則認為苗栗缺乏急重症醫療中心，可取經雲林、新竹，尋求台大或其他教學醫院進駐。

對此，縣長徐耀昌表示，遠雄醫療園區土地經過十多年努力，才得以興辦事業，他認為應以醫療園區為主，並認為由衛福部苗栗醫院移到後龍，最簡單、最恰當，衛福部可以提供專業的醫療協助等，解決醫療迫切需要的問題。

劉順松指出，縣府財政窘困，應設法開源，如今遠雄不要這塊地，縣府應積極與衛生署等中央單位接洽，將地目變更，轉作為精密工業園區。20多公頃約6萬多坪，縣府一坪標8萬元，就有近50億元的收入，也讓苗栗子弟可以回鄉就業。

詹運喜說，苗栗缺乏重症醫療中心，不少縣內重病患者在南來北往中的路程中往生，苗栗並非二等公民，可循雲林、新竹等地的方式，就近把衛福部苗栗醫院併入台大醫院，或與其他教學醫院合作。原本雲林與苗栗一樣是醫療沙漠，如今已有5個教學醫院。

縣府工商發展處長黃智群說，原遠雄醫療園區預定地的23公頃國有地，地目原本為農牧用地，因計畫變更為特定專用區特定目的事業用地，此計畫的設置許可期限到年底，期限到期將被收回；縣府已函文請示內政部營建署，爭取維持特定目的事業用地，以利其他開發計畫推行。

日前，立委陳超明、徐志榮在立院紅樓舉辦公聽會，建請中央研擬專案保留這塊國有地的興辦事業目的，並積極協助國內各大醫療團隊接續規劃進駐，或推行長照，或轉型開發為低污染、無污染的新創園區等多個決議選項。