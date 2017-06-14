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台中7媽會百週年 修平科大辦文物展

2017-06-14  20:59

〔記者陳建志／台中報導〕西元1917年在當時台中區長林耀亭號召下，舉辦媽祖遶境活動，難得齊聚包括台中萬春宮、鹿港天后宮、新港奉天宮、彰化南瑤宮、梧棲朝元宮、北港朝天宮及旱溪樂成宮，共7尊媽祖聖像參與盛會，今年適逢「7媽會」百週年紀念，萬春宮和修平科大合作，今天起舉辦「7媽會與林耀亭歷史文物展」，展出包括當年7尊媽祖齊聚的老照片，以及超過百年的進香令旗等文物，讓大家回顧這段過往歷史。

台中萬春宮主委吳金雄說，西元1917年時台中區長林耀亭號召舉辦媽祖遶境，原本是邀請5家廟宇的媽祖參加，後來來了7家廟宇，遶境活動前後歷時40天盛況空前，並留下7尊廟宇媽祖齊聚的難得歷史畫面，今年適逢「7媽會」100週年，特別舉辦一系列紀念活動，並由今天開始的「7媽會與林耀亭歷史文物展」揭開序幕。

修平科大校務顧問林寶琮說，林耀亭是修平科大創辦人林湯盤的父親，除是台中區長，也在住家附近蓋松月書室，教導學子學習四書五經，林湯盤承繼此精神辦學，今年因適逢「7媽會」百週年，與萬春宮合作在學校舉辦為期兩週的「7媽會與林耀亭歷史文物展」。

策劃此次展覽的國企系林慶弧副教授說，此次展覽的200多件文物，是收藏家郭雙富所珍藏，共分成1917年「7媽會」文物、7間媽祖廟相關文物與媽祖信仰文化、林耀亭家族相關史料文物與百年來台中市的發展與時代背景4大主題，希望藉由當年7尊媽祖齊聚、媽祖進香、台中火車站、第二市場等老照片，以及超過百年的進香令旗、籤詩筒等文物，讓大家回顧這段過往歷史。

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  • 西元1917年在台中區長林耀亭號召舉行媽祖遶境，留下難得年7尊媽祖齊聚的老照片。（記者陳建志翻攝）

    西元1917年在台中區長林耀亭號召舉行媽祖遶境，留下難得年7尊媽祖齊聚的老照片。（記者陳建志翻攝）

  • 今年適逢「7媽會」百週年，台中萬春宮和修平科大今天起舉辦「7媽會與林耀亭歷史文物展」，展示200多件文物。（記者陳建志攝）

    今年適逢「7媽會」百週年，台中萬春宮和修平科大今天起舉辦「7媽會與林耀亭歷史文物展」，展示200多件文物。（記者陳建志攝）

  • 今年適逢「7媽會」百週年，台中萬春宮和修平科大今天起舉辦「7媽會與林耀亭歷史文物展」，展示200多件文物。（記者陳建志攝）

    今年適逢「7媽會」百週年，台中萬春宮和修平科大今天起舉辦「7媽會與林耀亭歷史文物展」，展示200多件文物。（記者陳建志攝）

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