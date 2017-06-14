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再一週就能收割！ 雨襲南彰化 水稻倒伏頻傳

豪雨不斷，彰化各地不少水稻產區發生倒伏現象。（記者陳冠備攝）

2017-06-14  19:39

〔記者陳冠備／彰化報導〕受滯留鋒面及西南氣流影響，彰化地區本週發生豪雨或大豪雨的機率大增，今日南彰化地區感受雨彈威力，多處水稻產區發生嚴重倒伏現象，嚴重者甚至整區泡水，有農民表示，現在正值稻穗飽滿期，預計再一週就可以收割了，這下心血全部去了了。竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，雨勢再不停，恐有穗上發芽的可能，到時稻榖受損會更嚴重。

今年第2波梅雨鋒面來襲，氣象局預估此鋒面會影響10天左右，但南彰化地區此時已經準備進入稻榖採收期，有少部分農民已經提前搶收，可是絕大多數仍得再等1~2週才能進行割稻作業，但今日雨勢多半集中南彰化，造成田中、社頭、北斗、竹塘、溪州、二林等主要產稻地區發生不少倒伏狀況。

北斗的李姓農民表示，原本每年此時已經進入採收中期，可是今年逢閏六月，稻榖施作也往後延期，也期待今年氣候溫暖，稻榖熟成狀態佳，應能帶來豐收，怎知在採收前夕，連續遇上梅雨鋒面，3分地的農田泡水嚴重，倒伏近半，現在要搶收也來不及了，只能保佑風雨減弱，加速排水，降低穗上發芽的可能性，不然心血就去了了啊。

詹光信指出，目前水稻已經進入成熟期，稻穗飽滿下垂，農民會讓稻田呈現乾涸以利日後收割，可是遇上連日豪雨，稻榖承受不了重量，造成大片倒伏，稻穗充滿濕氣，加上田地泥濘，若收割機無法下田採收，長期悶溼就容易發生穗上發芽的狀況，不過據統計，秈稻品種會比梗稻品種更有抵抗性。

彰化縣農業處副處長郭至善表示，今日彰化地區雨量多屬間歇陣雨，農產並未傳來嚴重災情，不過水稻適逢成熟期，倒伏現象絕對有，但受損面積跟程度還需等地方公所回報才能明瞭，另外農民擔心搶不到收割機，恐有穗上發芽狀況，民眾可上地方公所洽詢收割機資訊平台，安排調度，避免耽誤採收時機。

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  • 豪雨不斷，彰化各地不少水稻產區發生倒伏現象。（記者陳冠備攝）

    豪雨不斷，彰化各地不少水稻產區發生倒伏現象。（記者陳冠備攝）

  • 農民擔心，稻穗泡水後容易發生穗上出芽狀況，到時採收損失更大。（記者陳冠備攝）

    農民擔心，稻穗泡水後容易發生穗上出芽狀況，到時採收損失更大。（記者陳冠備攝）

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