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熟男頻車禍、跌倒 13個月做27次電腦斷層

2017-06-14  21:06

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署日前公布，去年健保支付前20大檢查項目，金額高達約688億元，更有一名台中市36歲男性跑遍7家醫院做了24次電腦斷層造影，昨日立委林靜儀在臉書爆料，指出該名病人今年又加碼做了3次，共計在13個月內做了27次電腦斷層造影，質疑輻射暴露是否過量？衛福部不能不去關心！

根據林靜儀的資料，該名患者今年跑遍台北市4家醫療院所、南投縣1家醫院，共計求診9次，其中有3次掛急診做了電腦斷層造影，1次在南投縣醫院、2次分別在台北市不同的醫院。

林靜儀質疑，若不是病人真的需要心裡輔導和醫療專業協助，就是病人知道急診安排檢查的機會較大而且快速、急診醫師無法後續追蹤，甚至有急診停留觀察的保險支付問題，呼籲健保署快點拜訪病人給予協助，讓社區醫療群、專業醫療人員提供正確的醫療協助，甚至啟動調查是否有詐領保險金的問題。

對此，健保署長李伯璋指出，經查該名患者並無精神疾患，每次到醫院就醫的原因都是車禍、跌倒造成頭痛、手麻，並非完全無症狀，因此醫師才進一步做檢查，但過去進行的電腦斷層造影沒有使用顯影劑，萬一病人真的有腦出血或其他問題，可能仍無法覺察，強調已經派員了解該名個案，只是發現不巧他又在住院中，不過，也已經與該院的院長聯繫，建議為這位病人做徹底的檢查，以確認是否健康有問題，以利後續治療規劃。

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  • 民進黨立委林靜儀。（資料照，記者羅沛德攝）

    民進黨立委林靜儀。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 對於有民眾狂做電腦斷層造影，立委林靜儀認為衛福部不能不去關心。（圖擷自林靜儀臉書）

    對於有民眾狂做電腦斷層造影，立委林靜儀認為衛福部不能不去關心。（圖擷自林靜儀臉書）

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