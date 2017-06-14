路樹臭又釀髒亂 桃園市不再種「不受歡迎的樹」

2017-06-14 19:57

［記者陳昀／桃園報導］市議員黃婉如今天在議會要求市府針對「不受歡迎路樹」通盤檢討，她說，有不少路樹會發出臭味，或落花、落果造成環境髒亂；桃園市工務局長黃治峯回答說，和與各區公所在兩個月內清查不受歡迎路樹的數量，並檢討作法，將其納管，市長鄭文燦也說，新闢道路不再種不受歡迎樹種。

黃婉如指出，黑板樹花、福木果實、木棉花都是不受歡迎路樹，市府應該通盤清查，並處理衍生問題，但不主張移動既有樹木。

黃治峯表示，既有樹木可透過打果、剪花等方式處理，為避免造成困擾，未來新闢道路將減少種植不受歡迎樹種，工務局預計兩個月內協同各區公所，清查上列樹種路樹的所在地，並訂定規章管理。

他說，茄苳樹、樟樹、苦楝花、流蘇等都很受民眾喜愛，不但會隨季節變換樣貌，也沒有異味、不易掉落花果，未來在道路、公園主要會種植上列樹種。

市議員謝彰文則指出，市府每年編列1.8億元經費維護行道樹，但維護管理單位分別有公路總局、工務局養工處、各區公所，多頭馬車導致事權分散，而且人力不足、栽選樹種雜亂無章、管理維護欠缺標準規範，應該統一管理。

鄭文燦表示，行道樹確實需要新的管理制度，市府將針對人力不足，以及委外及訂定養護計畫等問題加以研議。黃治峯表示，工務局將規定修樹及剪草時間，並巡視行道樹是否有枯死或因車禍意外損傷等狀況，並告知各區公所處理。