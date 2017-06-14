12年國教上路6年 兒少「學習過勞」程度惡化

2017-06-14 20:35

〔記者陳炳宏／台北報導〕12年國教上路將滿6年，其中一項目標是舒緩過度升學壓力，但是否有達到紓解壓力效果？兒盟今日公布「2017年台灣學童學習狀況調查報告」，結果發現逾半數（50.4%）的5至8年級學童，出現學習疲勞情形（中等疲勞以上），甚至有1成3兒少已達「學習過勞」程度，整體疲勞分數較2011年增加，而國中生與6都學生的學習疲勞程度較嚴重。

兒盟執行長陳麗如指出，學習疲勞可從三個面向來看，《壓力負荷大》方面，調查發現近3成（27點7%）孩子覺得課業讓情緒上非常疲累、超過3成6孩子在上完1天的課和補習後，感覺整個人都累垮了、甚至更有3成25孩子，想到要上課就已沒力，6年來不見改善。

在《缺乏學習動力》方面，近1/4的孩子表示對課業越來越提不起興趣、超過2成的孩子認為念書對將來沒用，比例也都明顯比2011年高；更令人心疼的是甚至1成3孩子出現了失眠、睡不好、頭痛、胃痛等《身心症狀》，而產生自我傷害或一死了之的念頭也有6.5%。

對此，兒盟也提出造成學習疲勞的五大元兇，包括「家長期望大」、「長期睡眠不足」、「孩子自我期許高」、「考試、作業、補習疲勞轟炸」、「休息、休閒時間消失」。

陳麗如指出，其中家長期待是6年來變化最大的，包括比較分數、名次比例都高出1成，反應出家長對孩子課業有莫明焦慮；另外，睡眠時間少於6小時與孩子需要補習的比例也都增加，寫作業時間，需要3小時以上的比例，更從2成增加到3成3；而唯一可以肯定的是，每天考試比例，從4成8降到2成9，有所改善。

陳麗如也呼籲家長，多關心、少比較、多討論，少點給孩子壓力，兒盟也提供家長一份壓力檢核表，讓家長可以了解孩子是否出現身心症狀。

該調查是4月10日至4月28日，針對全台各縣市國小5 、6年級和國中7、8年級學童，以分層抽樣進行問卷調查，有效樣本數1708份，在95%信心水準下，誤差不超過2.37個百分點。