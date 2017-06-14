學人新村、愛德幼兒園登歷史建築 地主求徵收

2017-06-14 20:36

〔記者張凱翔／台北報導〕位於台大水源校區旁的學人新村，為國防部於一九六〇年代興建的國防醫學院教職員宿舍群，愛德幼兒園位於學人新村內，完工於一九六三年，以照顧國防醫學院人員子女。今文化資產審議委員會因兩處建物都見證戰後初期美援、軍事與醫療發展而賦予歷史建築身分。但文資會現場有地主陳情，控國防部侵佔他們土地七十年，現希望文化局能徵收他們土地，但台北市副市長鄧家基表示，文資會是處理文資身分，地主與國防部的問題應自行走民法解決。

位於台大水源校區旁的國防部學人新村，為一九六〇年代美援公共住宅的代表，當年做為國防醫學院安頓教職人員的宿舍，見證戰後初期美國援助之軍事與醫療發展歷程，且建築整體外貌保存良好，文資委員認為具有建築史價值；愛德幼兒園建於一九六三年，因圓形教室工藝細緻，且保有六〇年代現代主義風格，也獲得歷史建築身分。

不過，文資會議上該區地主代表向文化局陳情，指出民國政府來台後，整個區塊約八千一百六十平方公尺的土地，蓋了嘉禾新村、學人新村、舊三總醫院，私有地雖然只佔五‧九七%，但國防部的設施逐漸遷離後，三年前就不繳租金給地主了，既然土地並沒有很多，盼文化局能夠在指定歷建後順便徵收他們的土地，地主就不用再和政府討租金、一勞永逸。

北市副市長鄧家基回應，居民和國防部之間的問題應該自己透過民法訴訟去解決，文資會議只處理地上物文化資產身分的問題；文化局副局長田瑋說，包括嘉禾新村、學人新村、舊三總和愛德幼兒園，地上物使用單位複雜，從過去的國防部、到現在嘉禾新村文化局租用部分具文資身分的建築，還有私立的愛德幼兒園，市府該給地主的租金會給，但市府沒有預算徵收這些土地，至於其他單位租金的部份地主需從民法解決。