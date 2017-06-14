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新北綠竹筍評鑑 新店張慶隆獲雙冠王

2017-06-14  19:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2017新北市綠竹筍評鑑」比賽今天登場，邀請70位高手齊聚一堂。新店區張慶隆同時拿下全場總冠軍及美筍王殊榮，八里區莊國份勇奪甜筍王，甜度高達7.3，比擬水梨及蓮霧，刷新今年紀錄。

農業局長李玟表示，新北市是全台最大綠竹筍產區，主要集中五股、三峽及八里，年產量6700百公噸，今年適逢農曆閏月，產季比往年延後2至3週，但品質不受影響，目前零售價平均每台斤150元。

李玟指出，綠竹筍品質好壞取決於「美」、「嫩」、「甜」，美的評斷是外觀色澤，竹筍不能「出青」，底部要矮胖肥大，顏色白皙，外形略彎似牛角，筍殼光滑帶金黃色，符合「白、彎、矮、肥」條件，才是品質優良的上等筍。

主任評審顏勝雄表示，評比有2項標準，包括外觀色澤與「內在」各占50％，內在指的是評審使用硬度計及糖度計，測量柔嫩度及甜度，綜合各項結果，選出「新北筍王」。

總冠軍張慶隆說，他在新店山坡地種植約2公頃竹筍，當地海拔較高，雨水、露水豐沛，土壤濕潤，再配合人工悉心照料，以有機肥料栽培，不使用除草劑，筍子才能長得漂亮。

甜筍王莊國份今天未到場，由八里區農會代表領獎。八里區農會推廣部主任黃梓雄表示，影響甜度主要因素是園區管理及日照充足，若水分太多將稀釋甜度，7.3的甜度相當於水梨和蓮霧，創下今年新記錄。

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  • 「2017新北市綠竹筍評鑑」比賽今天登場，新店區張慶隆同時拿下全場總冠軍及美筍王殊榮。（記者賴筱桐攝）

    「2017新北市綠竹筍評鑑」比賽今天登場，新店區張慶隆同時拿下全場總冠軍及美筍王殊榮。（記者賴筱桐攝）

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