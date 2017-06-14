| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日職Live》陽岱鋼沒表現 巨人投手群無安打封鎖軟銀
 首頁 > 生活

台中黎明扶輪社獻愛 助5校弱勢童學英文

台中黎明扶輪社幫助弱勢學童提升英語能力，今天北區太平國小學童在老師帶領下演唱英文歌曲。（記者陳建志攝）

2017-06-14  19:11

〔記者陳建志／台中報導〕「給他們魚吃，不如給他們釣竿」台中黎明扶輪社為了幫助弱勢學童提升英語能力、增加競爭力，2年前開始推動「手牽手社區服務計畫」，去年安排種子教師前往樂業、塗城等5所國小，義務指導近百位弱勢學童提升英語能力，經過1年的輔導，今天5校學童舉行成果發表，自信以英文自我介紹、演唱英文歌曲，展現學習成果。

台中黎明扶輪社楊世裕社長表示，英語是世界語言，但許多弱勢學童因家中經濟不允許，無法自費參加英語輔導課程，為了提升他們的英語能力，讓他們在求學階段不要輸在起跑點，並更有自信面對未來挑戰，在台中科大李賜郎教授協助規劃下，2年前開始推動「手牽手社區服務計畫」，參與學校並從剛開始一所，到去年擴大為東區樂業、北區太平、烏日旭光和大里塗城、瑞城共5所國小，輔導近百位學童。

楊世裕社長指出，經挑選安排專業英文老師每週進校輔導，課程包括英文聽、說、讀、寫，社員還配合耶誕節、兒童節等節日，到校以英文和學童互動，希望社員「出錢也出力」，並希望達到拋磚引玉的效果，讓更多團體投入此工作。

今天下午，5所學校近百位學童齊聚大里塗城國小參與期末成果發表，學童在老師帶領下，自信以英文自我介紹，還活潑演唱英文歌曲，甚至有學童專程以畫紙畫出自己的偶像，並以英文向大家介紹，展現1年來的學習成果。

塗城國小校長張永志稱讚，黎明扶輪社除了捐錢支持此活動，還篩師資、規劃課程，甚至社員親自到校參與活動，投入的程度讓人感動。

相關影音

廣告
  • 台中黎明扶輪社幫助弱勢學童提升英語能力，今天樂業國小學童以英文自我介紹，展現學習成果。（記者陳建志攝）

    台中黎明扶輪社幫助弱勢學童提升英語能力，今天樂業國小學童以英文自我介紹，展現學習成果。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台中 弱勢童 扶輪社 英文
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：台中黎明扶輪社獻愛 助5校弱勢童學英文


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.