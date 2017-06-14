台中黎明扶輪社獻愛 助5校弱勢童學英文

台中黎明扶輪社幫助弱勢學童提升英語能力，今天北區太平國小學童在老師帶領下演唱英文歌曲。（記者陳建志攝）

2017-06-14 19:11

〔記者陳建志／台中報導〕「給他們魚吃，不如給他們釣竿」台中黎明扶輪社為了幫助弱勢學童提升英語能力、增加競爭力，2年前開始推動「手牽手社區服務計畫」，去年安排種子教師前往樂業、塗城等5所國小，義務指導近百位弱勢學童提升英語能力，經過1年的輔導，今天5校學童舉行成果發表，自信以英文自我介紹、演唱英文歌曲，展現學習成果。

台中黎明扶輪社楊世裕社長表示，英語是世界語言，但許多弱勢學童因家中經濟不允許，無法自費參加英語輔導課程，為了提升他們的英語能力，讓他們在求學階段不要輸在起跑點，並更有自信面對未來挑戰，在台中科大李賜郎教授協助規劃下，2年前開始推動「手牽手社區服務計畫」，參與學校並從剛開始一所，到去年擴大為東區樂業、北區太平、烏日旭光和大里塗城、瑞城共5所國小，輔導近百位學童。

楊世裕社長指出，經挑選安排專業英文老師每週進校輔導，課程包括英文聽、說、讀、寫，社員還配合耶誕節、兒童節等節日，到校以英文和學童互動，希望社員「出錢也出力」，並希望達到拋磚引玉的效果，讓更多團體投入此工作。

今天下午，5所學校近百位學童齊聚大里塗城國小參與期末成果發表，學童在老師帶領下，自信以英文自我介紹，還活潑演唱英文歌曲，甚至有學童專程以畫紙畫出自己的偶像，並以英文向大家介紹，展現1年來的學習成果。

塗城國小校長張永志稱讚，黎明扶輪社除了捐錢支持此活動，還篩師資、規劃課程，甚至社員親自到校參與活動，投入的程度讓人感動。

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