「高雄夏日Party」 爭取港客周末到高雄度假

2017-06-14 19:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕目前香港高雄每週超過154班直飛航班，很適合香港民眾於週五下班後，直接飛來高雄度周末。高雄市觀光局6月16日將前往香港舉行高雄觀光推介會，主打「高雄夏日Party」。

據統計，去年來台觀光的港澳客，達139萬7233人次，其中住宿高雄僅約21萬7千人，佔比僅15.6%，高雄市觀光局認為港澳市場還有極大開發空間。

高雄市觀光局長曾姿雯指出，中客縮減對高雄旅遊市場造成影響，市府對外積極開拓東北亞及東南亞市場，對內則提升旅宿品質、推出東南亞語導覽培訓課程、輔導業者營造穆斯林友善環境、冰品聯合國、高雄咖啡地圖等專案，與業者合作創造觀光商機。

暑假即將到來，高雄市觀光局為爭取港客，將於6月16日在銅鑼灣舉行高雄觀光推介會，以「高雄夏日Party」為口號，宣傳即將舉行的旗津黑沙玩藝節及夏季活動，推出4種遊程，目標是滿足港澳地區從親子到情侶、銀髮族等不同客層需求。

曾姿雯強調，目前香港高雄每週超過154班直飛航班，航次相當多，適合香港民眾週五下班後，直接飛來高雄度周末，尤其從高雄機場搭捷運到市區不用半小時，對習慣使用大眾運輸交通工具的港客而言，相當便利，歡迎更多港客整理行囊，規劃小旅行，發現高雄的美好與熱情。