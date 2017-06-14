畢業60年後 他們重回母校再畢業1次

新竹縣關西國小第12屆校友們比出「6」的手勢，說明他們今天在畢業60年後重回母校，再度跟小學弟妹們一起畢業。（記者黃美珠攝）

2017-06-14 19:18

［記者黃美珠／關西報導］新竹縣關西國小今天的畢業典禮有「洋蔥」，一群60年前從該校畢業的老校友，揹上了專屬紀念「書包」重回母校，跟著相差60歲的小學弟妹們一起「再畢業」。校方特別安排「老」學長們頒獎鼓勵「小」學弟妹，在相互深深一鞠躬下，同是「關西人」的情誼跨越年齡隔閡，彼此用「源頭活水」互勉，期許不論老、少都要飲水思源，成為母校之光。

關西國小校長田世崇說，他在教育界服務28年，第1次碰到畢業1甲子後的老校友集體回娘家參加學弟妹畢業典禮的，這也應該是該校創校118年來的頭1遭，在國內也不多見。

發起人朱茂男說，他是台大的校友，台大有項傳統就是畢業50年的校友回娘家，很多頂大也都有類似活動。

今年是他們小學畢業滿60年之刻，他因此號召同學用參加畢業典禮的方式回母校團聚，順便補辦當年沒有能力、社會也還不流行舉辦的謝師宴向師長們致敬。

在校方以及老同學黃朱銘、徐華翰等協助下，當年5個班、277名同窗雖然還能連絡上的不到90人，但今天卻在大雨滂沱中來了近60個，他非常感動。

唯一遺憾是當年1到6年級共30名恩師，如今凋零只剩宋金洋、黃榮枝、張勤、以及黃吟妹4人，使得大家在遲了1甲子的謝師宴上，爭相跟4名老師搶著合影和敘舊，時光頓時猶如倒流。

為了這次活動，朱茂男等特別訂製了1款紀念抽繩「書包」，且用找得到的老照片搭配客家歌手陳永淘「頭擺的事情」自製紀念影片播放，最後還獻上以懷念師恩為題的創作歌曲「相思樹」向當年的師長們致敬。

這群「老」校友說，以前的畢業典禮父母忙著營生，根本沒空參加，不像現在的花樣很多、很溫馨，父母、阿公阿婆都捧場。

有人說，當年他們就讀的關西國小位於現在的竹客客運站，連校歌也沒有。所以今天在典禮上唱校歌時，好幾個人低著頭捏著老花眼鏡，努力盯著歌詞學唱和。

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發起今天1甲子後的2度畢業典禮的靈魂人物：朱茂男（右起依序往左）、黃朱銘、徐華翰。（記者黃美珠攝）

在遲來1甲子的謝師宴上，頭髮也斑白了的「老學生們，忙著跟4位在座的恩師敘舊或合影，關西國小校長田世崇（右）則靜靜在旁斟茶，為這群長輩的情誼送上茶香。（記者黃美珠攝）

關西國小第12屆校友代表們今天用遲了60年的謝師宴，向當年恩師宋金洋（坐者右起依序往左）、黃榮枝、張勤、以及黃吟妹致謝。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西國小第12屆校友代表黃朱銘（左）以大學長的身分，頒獎給今天畢業的第72屆小學弟妹們。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西國小校長田世崇（右4）以傳承的概念，安排今天回娘家「再畢業」的該校「老」校友黃朱銘（左4）等頒獎勉勵剛要踏出校門的小朋友。（記者黃美珠攝）

新竹縣關西國小今天的畢業典禮上，出現第12屆「老」學長徐華翰（左）跟剛要踏出校門的第72屆小學弟妹們相互鞠躬勉勵的溫馨場景。（記者黃美珠攝）

為了60年後的「再度」畢業典禮，關西國小第12屆校友們自製紀念「書包」，今天一起揹著回母校。（記者黃美珠攝）

為了60年後的「再度」畢業典禮，關西國小第12屆校友們自製紀念「書包」，今天一起揹著回母校。（記者黃美珠攝）

關西國小第12屆校友（圖前）今天出席第72屆小學弟妹們的畢業典禮，翻看著當年沒有的校歌歌詞，不少人頭低低跟著拍子慢慢學唱著。（記者黃美珠攝）

關西國小第12屆校友在新的校舍內播放著由老照片所組成的影片，尋找當年的自己。（記者黃美珠攝）