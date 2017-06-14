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想激勵波麗士士氣 南市警友會貼心這麼做

2017-06-14  18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕被視為人民保母的波麗士大人，抓要犯、救災、服務市民、維持交通，工作包山包海，也因事多繁重，常「做的流汗，被人嫌到流涎」，南市警友會在警察節前夕為鼓勵員警士氣，分赴市警局各單位慰勞，並在615警察節當天發起「對警察說好話運動」，請民眾看到員警執勤時主動給一個微笑、說句「你好、辛苦了」等好話都可以。

南市警察之友會理事長林進榮今天率理、監事幹部，分赴交通、保安、刑警大隊及一到六分局慰勞員警、致贈慰問品，鼓勵勞苦功高的員警士氣同時表達謝意。

大台南警友會理事長林玉柱也說，回想20多年前，他的工廠大火，經警察抽絲剝繭後宣布破案，也才沒被誤判為意外，令他很感動，因此與警察結下不解之緣。因為員警執勤時常遭民眾惡言甚至暴力相向，才想發起對警察說好話運動，民眾如遇執勤員警，可主動給個微笑、揮手打招呼，說句「你好、加油、辛苦、謝謝」等好話，相信警察會更全力以赴做好治安工作。

市警六分局大林派出所一位蔡姓女警說，之前曾處理一件家暴案時，遇家暴男猛丟砸椅子、惡言相向，警察執勤時常遇到民眾非理性的謾罵、暴力相向或不信任，這些負面狀況會讓警察心理很受挫，警友會能籲請民眾發起對警察說好話運動，這會是一股重要的正面支持力量。

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  • 南市警友會慰問員警、主動發起對警察說好話運動。（記者王俊忠翻攝）

    南市警友會慰問員警、主動發起對警察說好話運動。（記者王俊忠翻攝）

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