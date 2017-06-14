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操場舉辦畢業典禮遇大雨 中市議員爭設活動中心

2017-06-14  18:28

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市國中今天舉行畢業典禮，上午雨勢不斷，多所沒有活動中心的學校只能在操場進行典禮，市議員林碧秀不忍學生冒雨參加畢業典禮，呼籲市府優先興建學校蓋活動中心。教育局長彭富源表示，已評估各校需求及腹地，未來3年預計新建7至15間學校學活動中心。

林碧秀說，以大里區為例，6所國中有3所無活動中心，只能在風雨操場舉行畢業典禮，偏偏這些學校學生數都超過1000人，臨時要改地點，也找不到適合的場地，學生必須穿雨衣參加畢業典禮，雨勢變大時還要搬著椅子躲雨，叫人看了情何以勘。

林碧秀也說，她把原縣區學校冒雨舉行畢業典禮的事情告訴市區議員，他們都覺得很不可思議，市區學校幾乎每所都有活動中心，縣區學校卻是一半沒有活動中心，興建學校活動中心應該成為市府施政重點。

彭富源表示，縣市雖然合併升格，但短時間仍有城鄉差距，目前國中小擁有活動中心的比例，原市區佔93％，原縣區約近50％，市府已陸續評估各校需求及腹地，未來3年預計新建7至15間學校學活動中心；所需經費部分，每棟活動中心建設經費約5000萬元，依該校人數多寡有所增減。

市長林佳龍則表示，教育部有180億元老舊校舍更新改建補助，台中市爭取到50億元，他也已指示教育局推動新的3年計畫，針對學校迫切性的需求加速更新與增建校舍。

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  • 大里區光正國中沒有活動中心，在操場搭棚子舉辦畢業典禮。（翻攝自光正國中臉書）

    大里區光正國中沒有活動中心，在操場搭棚子舉辦畢業典禮。（翻攝自光正國中臉書）

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