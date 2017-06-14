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南市8行政區登革熱陽性率過半 市府4字訣提醒

2017-06-14  18:33

〔記者邱灝唐／台南報導〕氣象局提醒未來幾日可能有豪大雨，為防止積水成為登革熱的溫床，台南市政府登革熱防治中心呼籲民眾，雨後要立刻清除積水容器，只要5毫升的積水就可讓蟲卵變孑孓。中心也監測8個行政區的孳生源熱點，發現陽性率高達54.3％；因此呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，才能有效控制疫情爆發。

台南市受到鋒面和西南氣流影響出現豪大雨，登革熱防治中心提醒，雨後必須立刻清除積水容器，因為積水只要少少的5毫升，就能讓蚊媒蟲卵變成孑孓；同時，中心也監測8個行政熱區病媒蚊孳生源，分別是舊市區、永康與仁德區184里共1840個點，共有999個點出現陽性反應，陽性率高達54.3％，複查後仍大於60％的里別，區公所將協同里、鄰長，加強動員社區民眾清除積水容器。

防治中心主任陳怡表示，全台氣溫逐漸上升，加上降雨產生積水容器，最適合病媒蚊生長，東南亞目前疫情嚴峻，馬來西亞截至6月3日確診病例41574例、死亡97例；越南截至5月7日有2萬9701例、死亡8例；新加坡截至6月3日有1148例；菲律賓截至5月6日有3萬3760例，由於台灣與東南亞國家往來密切，疫情隨時可能爆發，因此民眾應落實「巡、倒、清、刷」，才能有效控制疫情爆發和流行。

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  • 台南市政府登革熱防治中心監測各病媒蚊孳生源。（記者邱灝唐翻攝）

    台南市政府登革熱防治中心監測各病媒蚊孳生源。（記者邱灝唐翻攝）

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