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北投知名景點「軍艦岩」 登山口遭地主封閉

在軍艦岩上可俯瞰台北盆地。（資料照，圖由工務局大地處提供）

2017-06-14  21:46

〔即時新聞／綜合報導〕位於北投的「軍艦岩」是許多民眾假日休閒的好去處，但近日卻傳出位於奇岩路的登山口遭地主封閉，讓當地民眾十分錯愕，甚至擔心是不是有建商在替建案「鋪路」。台北市大地處則表示，近期將持續與地主聯繫，看能否繼續開通。

位於台北市北投榮總後山的軍艦岩，標高雖僅185.6公尺，不過嶺上突出的巨岩聳立在山巒間，廣闊的視野更能將台北盆地及環山景觀盡收眼底，不少民眾都時常前往健行。

但據《聯合報》報導指出，位於奇岩路「陳濟棠將軍紀念墓園」的登山出入口，近日卻遭封閉，並張貼了公告指該出入口為私人產業，希望民眾不要進入，讓當地居民都感到十分錯愕。

據台北市大地處指出，該處土地為7名地主所持有，不過站在公部門立場，還是希望步道口能恢復通行，近期會持續與地主聯繫，希望能重新開放給民眾通行。

奇岩里里長賴進利則提到，鄰近軍艦岩的丹鳳山建案爭議多年，近期柯市府一度重啟復工，但因月初的豪大雨讓丹鳳山泥砂沖刷至山下，北市都發局才以維護工地安全為由勒令停工。如今軍艦岩登山口也遭封閉，賴擔心會不會也有建案要推出或動工。大地處對此則表示，下週將進行會勘，釐清實際情況。

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  • 北投區軍艦岩親山步道，以巨大石塊及岩石取代人為步道，行走時具攀爬體驗，別有趣味。（資料照，宋小海攝）

    北投區軍艦岩親山步道，以巨大石塊及岩石取代人為步道，行走時具攀爬體驗，別有趣味。（資料照，宋小海攝）

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