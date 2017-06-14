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打詐種子教官 獲頒全國模範警察獎

2017-06-14  18:29

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警二分局偵查隊小隊長張元耀因為投身打詐工作，98年開始，每四年就拿到一座市警局頒發模範警察獎，逮捕犯案不法所得高達上億元的多組詐騙集團，也曾多次成功即時阻詐數千萬元，保住民眾財產安全。去年又因與刑事局等單位，合力建置雲端大數據分析方式，曾被刑事局長封為「打詐種子教官」，此次更獲選為全國模範警察。

基隆市警刑大偵四隊是警局內的處理詐騙案件專責隊，張小隊長在該隊擔任偵查佐期間，就曾建立車手人臉辨識資料庫，逮捕多名車手，瓦解大量詐騙集團，後來因表現優異，獲得兩大功，擢拔為小隊長，繼續留在偵四隊服務。

張小隊長持續發揮專長，分析詐騙集團新的犯罪手法，一一破解，將詐騙集團車手一網打盡，在隊長黃柏銘指揮之下與同仁合力成立打詐快打部隊，只要接獲線報，就會派出人馬趕往車手取款現場，將車手逮捕。

今年初，局內長官希望他能夠將打詐經驗分享給更多同仁，也希望他能夠學習不同領域的偵辦技巧，將他派到分局服務，希望能夠當作種子教官，讓分局同仁也人習得打詐技巧。

張小隊長受訪時表示，偵辦詐騙案件都需要大批的人、物力，都靠長官及同仁長期支持，並非一人的功勞；自己96年開始投入偵辦詐騙業務，但是生活作息必須配合犯嫌活動，家中都只能靠老婆照顧，偶而都會有一些爭執，還好老婆支持，才能全心投入偵辦詐騙案件，所以非常感謝老婆，也道出擔任警職人員的辛酸。

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  • 基隆市警二分局小隊長張元耀在偵辦詐欺案件上有優良的表現，當選今年度的全國模範警察，與妻女一起和署長合影（記者吳昇儒翻攝）

    基隆市警二分局小隊長張元耀在偵辦詐欺案件上有優良的表現，當選今年度的全國模範警察，與妻女一起和署長合影（記者吳昇儒翻攝）

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