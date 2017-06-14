空姐忙什麼？聖約大機艙實境教室啟用 實地操兵

2017-06-14 18:02

〔記者葉冠妤／新北報導〕空姐忙什麼？不少年輕學子都對空服員有一份憧憬，但不見得懂得空服員的工作甘苦，聖約翰科技大學觀光與休閒管理系打造了「航空機艙空服地勤實境教室」，除有長榮航空捐贈的近百客艙座椅，還有機上餐車、救生衣等設備全部到位，規格就像真正的機艙，讓有志從事航空服務業的同學，接受實地操兵，大三的黃同學就說，真正操作起機上餐車，才發現沒想像中容易。

聖約翰科大觀光系主任吳文傑表示，不只是航空運輸服務，現在機場捷運線、高鐵等軌道運輸，也都是旅運管理的一部分，都是學生將來可踏入的領域，學校打造真實的機艙場景，讓同學更融入情境，如今觀光系已有實習旅行社、觀光會館、輕食吧，再加上機艙空服地勤教室，「旅、運、食、宿」皆有實作場域，一條龍培訓觀光產業人才，學生將來出社會也更快速與業界接軌

觀光系授課老師黃柏維，擁有20年的航空資歷，從旅客報到、登機作業、客艙服務都經驗老道，黃柏維說先前只能以口述或照片輔助授課，現在有了實地場景，臨場感更強烈，學生就像真正進到機艙內，學習應對各式情況，不用再靠想像。

黃同學說，自己日後想當空姐，但真正修了這門課後，才發現空服員不是只有光鮮亮麗的外表，工作內容很不簡單，光是推餐車送餐，就要留意諸多眉角，實境教室讓她進一步深入了解空服員工作。

吳文傑說，航空機艙模擬教室不單單提供本校生使用，同時具社區教育與產業職訓功能，開放協助各中小學試探體驗，也已有國內航空公司接洽產學合作，成為航空公司空服員機艙服務的培訓基地。