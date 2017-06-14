葬儀社接遺體後報價 網友驚：這合理嗎？

2017-06-14 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕葬儀社如此收費合理嗎？一名網友表示，她朋友的母親日前遇到車禍身亡，但由於朋友人在外縣市，當下無法趕到現場，於是先行委託葬儀社處理，但後來對方要收費4萬1百元，加上家屬沒答應設靈堂，業者卻設了還強迫收費，讓她相當不解，詢問大家這合理嗎？

該名網友代友人在「爆料公社」發文，她表示，朋友母親在車禍身亡，但朋友人在外縣市，當下無法到場，於是同意報案發現人認識的葬儀社先處理，該家葬儀社將遺體搬到殯儀館讓相關人員驗屍解剖，但因為這家葬儀社價錢不透明，家屬於是商量要換另一間葬儀社處理。

但之後該家葬儀社開出的帳單，讓家屬相當驚訝，由明細可見，葬儀社收了靈前設備1.2萬、6名日工工人9千6百元（1人/1千6百元）、驗屍6千、運屍5千、白裡紅布2千、聖桌和受付桌以及禮簿共2千5百元、屍袋3千元，總共收了4萬1百元。

家屬不解的是，不到一天的時間，就要4萬元，且日工工人他們也只有看到4個人，莫名出現2個沒看過的，而且他們也沒答應業者設靈堂，業者卻設了還強迫收費，還有明明是6月11日發生的事，業者收據卻寫5月11日，希望大家評估價格是否合理，提供意見。

此事引發網友討論，有人直言「屍袋3000把人當潘仔嗎？」、「光是收據日期就是問題了！」、「就我知道的部分，接體之後就是豎靈，除非家屬有特別交代不要，人工6人是有點多，不過1人1.6k算便宜就是」，但也有人說：「屍袋1個約1000，運屍通常都1-2人就能搞定，運屍路程是以公里計算，所以這樣下來含人工可以5-6000搞定，驗屍3000左右就可以搞定，家屬沒說要豎靈，收這些費用簡直會遭天譴！」