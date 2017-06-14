| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
日職Live》陽岱鋼沒表現 巨人投手群無安打封鎖軟銀
 首頁 > 生活

葬儀社接遺體後報價 網友驚：這合理嗎？

2017-06-14  18:56

〔即時新聞／綜合報導〕葬儀社如此收費合理嗎？一名網友表示，她朋友的母親日前遇到車禍身亡，但由於朋友人在外縣市，當下無法趕到現場，於是先行委託葬儀社處理，但後來對方要收費4萬1百元，加上家屬沒答應設靈堂，業者卻設了還強迫收費，讓她相當不解，詢問大家這合理嗎？

該名網友代友人在「爆料公社」發文，她表示，朋友母親在車禍身亡，但朋友人在外縣市，當下無法到場，於是同意報案發現人認識的葬儀社先處理，該家葬儀社將遺體搬到殯儀館讓相關人員驗屍解剖，但因為這家葬儀社價錢不透明，家屬於是商量要換另一間葬儀社處理。

但之後該家葬儀社開出的帳單，讓家屬相當驚訝，由明細可見，葬儀社收了靈前設備1.2萬、6名日工工人9千6百元（1人/1千6百元）、驗屍6千、運屍5千、白裡紅布2千、聖桌和受付桌以及禮簿共2千5百元、屍袋3千元，總共收了4萬1百元。

家屬不解的是，不到一天的時間，就要4萬元，且日工工人他們也只有看到4個人，莫名出現2個沒看過的，而且他們也沒答應業者設靈堂，業者卻設了還強迫收費，還有明明是6月11日發生的事，業者收據卻寫5月11日，希望大家評估價格是否合理，提供意見。

此事引發網友討論，有人直言「屍袋3000把人當潘仔嗎？」、「光是收據日期就是問題了！」、「就我知道的部分，接體之後就是豎靈，除非家屬有特別交代不要，人工6人是有點多，不過1人1.6k算便宜就是」，但也有人說：「屍袋1個約1000，運屍通常都1-2人就能搞定，運屍路程是以公里計算，所以這樣下來含人工可以5-6000搞定，驗屍3000左右就可以搞定，家屬沒說要豎靈，收這些費用簡直會遭天譴！」

廣告
  • 網友PO出葬儀社所列舉的明細。（圖擷取自爆料公社）

    網友PO出葬儀社所列舉的明細。（圖擷取自爆料公社）

  • 該名網友代友人在「爆料公社」發文，質疑葬儀社收費不合理。（圖擷取自爆料公社）

    該名網友代友人在「爆料公社」發文，質疑葬儀社收費不合理。（圖擷取自爆料公社）

  • 網友也說，葬儀社開出的收據，日期寫5月11日，但發生時間明明是6月11日。（圖擷取自爆料公社）

    網友也說，葬儀社開出的收據，日期寫5月11日，但發生時間明明是6月11日。（圖擷取自爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 接屍 葬儀社
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：葬儀社接遺體後報價 網友驚：這合理嗎？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.