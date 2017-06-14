高雄「唱歌集」 月底唱跳進全球舞台

「唱歌集音樂劇場」月底受邀前往韓國，參加亞洲最大的「大邱國際音樂劇節」。（記者黃佳琳攝）

2017-06-14 17:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕今年剛獲得高市傑出表演團隊的「唱歌集音樂劇場」，本月底受邀前往韓國參加亞洲最大的「大邱國際音樂劇節」，還要在韓國演出5場最新作品，與來自世界各國的表演團隊競技，唱跳進全球音樂劇舞台。

創辦於2007年，大邱國際音樂劇節今年已邁入第11屆，是大邱的城市文化代表品牌，更有「東方小百老匯」之美名。「唱歌集音樂劇場」今年初首演《紐約台客》後，以劇場少見的「影集」演出形式，掀起一波劇場觀眾追劇風潮，更獲大邱國際音樂劇節的關注，將劇中4名在異地打拚的台客、與不時駐足回望故鄉的遊子心情送往韓國。

團長詹喆君提到，唱歌集音樂劇場「只做音樂劇」立足於高雄，其實早在幾年前，大邱國際音樂劇節即前來探詢過，邀演劇團另一製作阿卡貝拉音樂劇《Miss Taiwan 2014》，可惜當年已排定赴上海參與上海國際藝術節，很高興今年能夠以《紐約台客》這齣帶有台灣氣味的原創音樂劇終於成行，受邀為大邱國際音樂劇節官方選定節目。

「唱歌集」也特別準備了台灣設計品牌Studio Lim的「纖維木器」點心盤，與高雄在地的「陳媽手工甘草鹽」做為韓國行的伴手禮，在演出之外以禮相伴，傳遞台灣於設計領域的創新，也分享在地「食文化」的人情味。