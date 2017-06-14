裝有氣候資料蒐集儀器 華航最後1架A340飛機除役

2017-06-14 18:06

〔記者姚介修／桃園機場報導〕華航最後一架A340-300航機編號B-18806，今（14）日由桃園機場飛往美國封存，正式宣告華航A340機隊全數除役，華航也為退役的A340舉行了簡單的歡送儀式。

當飛機後推時，華航高星潢及黃純俊二位資深副總經理與員工代表，一同在登機門依依不捨揮手送行，很多員工也在客艙內高喊「A340！我愛妳！」合影留念。

空中巴士A340客機被譽為21世紀初空中最完美的四發動機機型之一，以環保、可靠、安靜與省油的CFM56渦輪發動機聞名，華航是於2001年引進並成立A340機隊，這次除役的B-18806，機身彩繪空服員環抱地球意象，過去受邀參加「太平洋溫室效應氣體觀測計畫（Pacific Greenhouse Gases Measurement Project，PGGM）」，是全球第一架裝置IAGOS （In-service Aircraft for a Global Observing System）儀器，蒐集太平洋氣候資料的航機，同時讓華航成為亞洲第一家參與溫室效應氣體觀測的航空公司。

員工歡送的活動中，華航特別製作A340特輯回顧，片中執行5月31日最後一趟CI-916香港-台北飛行任務的機師常振寧表示，A340是他成長中最重要的夥伴，從一開始從法國土魯斯接機回台北，伴隨他從副駕駛至正駕駛，擁有非常多美好的回憶，在航務操作上，A340始終是個忠實、穩定、可靠的夥伴，今天的飛行心中無限感慨，但還是很高興有這個機會，可以秉持華航一貫的服務精神，有始有終的完成任務。

華航A340機隊也見證華航的飛航歷史，引進初期以直飛歐州、北美、澳州等長程航線為主，也曾擔綱開航台北經西雅圖至休士頓、台北-布里斯本、台北-維也納及台北-倫敦等越洋或長程航線任務；A340也曾載運珍貴的梵蒂岡教廷文物來台參展，多次運送藝文活動相關器材，及裝備特殊冷藏溫控貨櫃，以運送生鮮食品等飛航任務。

A340退役後，華航長程機隊將由新世代長程高運量客機B777-300ER及長程中運量客機A350-900擔任主力，並搭配A330-300及B737-800客機，建構綿密的長短程航網，平均機齡也將大幅降低。

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