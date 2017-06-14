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梅雨鋒面來襲 高市全面戒備

高市水情中心說明降雨趨勢。（圖由水情中心提供）

2017-06-14  17:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕梅雨鋒面再度來襲，高市副市長許立明今（14）日視察水情中心，瞭解防汛整備情形，並要求相關單位遇到狀況應立即通報、排除，並維持通信設備訊號正常，以提醒工程人員和保全對象能即時撤離。

高雄暫未納入豪雨警戒範圍，也未達到土石流紅黃警戒發布、進行預防性撤離標準，但市府已完成安置處所整備，並將持續戒備。

此外，今日上午桃源區布唐布那斯溪形成堰塞湖、目前已消除，水位也維持正常，當地里長也第一時間先撤離28人至勤和平台，原民會主委谷縱．喀勒芳安主委已進駐現場，掌握狀況。

許立明表示，山區最擔心連續降雨，相關單位務必持續留意雨勢帶來的土石流、崩塌和野溪暴漲等災害，以掌握撤離時機，必要時即依標準作業程序進行疏散、道路封閉和管制；平地則要注意瞬間強降雨，市區各工程應提前巡視，備妥移動式抽水機，保護工程並避免水路阻塞、影響排水。

許立明指出，鋒面將通過台灣，南部預計16日起將有明顯降雨，影響時間達6天，相關單位需加強監控和警戒，易淹水地區和車行地下道應提前配置抽水機具待命，排水閘門、抽水站和滯洪設施則依標準程序啟動因應。

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  • 高市副市長許立明視察水情中心。（圖由水情中心提供）

    高市副市長許立明視察水情中心。（圖由水情中心提供）

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