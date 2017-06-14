中市勞工局提出獎勵金 鼓勵雇主進用中高齡失業者

2017-06-14 17:43

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市勞工局就業服務處為鼓勵雇主願意進用中高齡失業者，推「中高齡人力資源再運用僱用獎勵」計劃，只要進用超過3個月以上，就可獲得每月基本工資補助，去年首辦已有20人穩定就業，勞工局今年持續辦理，至今已21人還在職。

根據統計，台中市中高齡失業約1.9%，雖比青年為低，但雇主對於中高齡求職者，會有體力不濟，怕有大老的心態不好管理等的疑慮，但是事實上，很多中高齡重新獲得工作，卻有著時下年輕人所未有的刻苦耐勞的特質。

就業服務處希望能吸引雇主進用中高齡，於去年實施「中高齡人力資源再運用僱用獎勵」計劃，對於有工作意願的中高齡，但卻一直找不到工作，勞工局將推介給企業。

若雇主願意進用，提供雇主進用中高齡只要3個月以上，就可獲得每個月21009元的獎勵金，最多6個月，而僱用部份工時者，每月最高補助1萬元，而這些獎勵金，都要雇主進用滿3個月才能有獎勵金，若只進用1、2個月，就服處就不會提供獎勵金。

就服處表示，此一計劃於去年實施，申請者雖不多，約有54位申請，但至今有20位至今仍穩定工作者，比例達3成多，今年勞工局決定持續實施，預計可補助34位，但至今不到半年，已有29人提出，21人還在職，顯示只要中高齡願意，是可以找到一份工作。