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登革熱病媒蚊指數突攀高 屏縣衛生局辦防疫競賽

2017-06-14  17:41

〔記者羅欣貞／屏東報導〕目前正值登革熱流行季節與梅雨期，屏縣府衛生局加強監測發現，病媒蚊指數有持續攀高的跡象，6月巡檢至今布氏級數3級以上村里比率，較上月多逾百8%，衛生局今天（14日）起動員社區與校園防疫，也呼籲民眾提高警覺。

屏東縣今年至今雖有3例境外移入登革熱病例，但仍無本土病例發生，不過，本月梅雨過境，雨量增加，病媒蚊指數突然大幅上升。

屏縣衛生局疾管科表示，全縣有464個村里，1月至6月以來，每個村里都巡檢了2、3次，以調查病媒蚊密度，6月至11日止，巡檢的村里中有10個布氏指數達到警戒值3級，佔總巡檢村里數的10.81％，而5月巡檢307個村里，僅6個達3級，比率為1.95％。

此外，縣府與國家蚊媒傳染病研究防治中心合作，於38個高風險村里施放誘蚊產卵器，進行病媒蚊風險評估，結果誘蚊產卵器陽性率百分之60%以上的村里高達7成，比冬天監測的陽性率30%高出許多。

為防堵疫情發生，除了現有的登革熱防疫滅蚊志工隊，衛生局今天更推出「2017孓戰計畫」社區動員及校園防疫競賽，共有80個村里，及24所高中職、大專院校參加，村里長將結合志工及居民，定期巡視轄內環境及衛教宣導，各校也要成立校園防治志工服務隊。

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  • 屏縣衛生局啟動登革熱防疫競賽。（圖由屏東縣政府提供）

    屏縣衛生局啟動登革熱防疫競賽。（圖由屏東縣政府提供）

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