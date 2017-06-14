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高市桃源區樟山國小 明日停止上班、上課

2017-06-14  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕豪雨來襲造成路基流失、落石，影響通行安全，高雄市政府今宣布，桃源區樟山國小明（15日）停止上班、停止上課。

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  • 豪雨造成路基流失，桃源區樟山國小明停班停課。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

    豪雨造成路基流失，桃源區樟山國小明停班停課。（資料照，記者黃佳琳翻攝）

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