〔即時新聞／綜合報導〕豪雨來襲造成路基流失、落石，影響通行安全，高雄市政府今宣布，桃源區樟山國小明（15日）停止上班、停止上課。
高市桃源區樟山國小 明日停止上班、上課
2017-06-14 17:44
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 潘美辰考街頭藝人被評審噹 結果出爐....
- 謝金燕當年生子 他一手安排如今慘遭「人格毀滅」
- 楊雅筑紐約險遇害 網友踢爆根本都市傳說
- 許孟哲分手張艾亞5個月 速結DJ新歡
- NBA》19年來最好看！勇士G5封王戰收視率飆新高
- 師種向日葵送畢業生 期許向陽
- 台股收盤下跌55.69點 報10072.46點
- 星國第一家庭內鬨？ 李顯龍弟妹揚言出走
- 球迷臉譜》相「鳩」3人行 鋼粉衝巨蛋
- 豬哥亮抬轎無用 謝金晶活在謝金燕陰影下達3年
- 田中千繪斷開范逸臣9年情 高齡產婦不能等
- 世大運開閉幕 卡司強
- 美閣員首度齊聚 忙著拍川普馬屁
- ICA：10年內電動車對銅的需求將增加8倍
- （影音）《木蘭》莫斯科首演 台灣觀眾感動落淚
- 台塑董︰台投資困難 日夥伴也不解
- 中版《深夜食堂》失原著精隨 遭酸加長版泡麵廣告
- 〈兩性心理學〉男人不聊天 就愛嘴砲
- 預料美Fed明升息1碼
- 王道銀首次股東會 股東強烈質疑僅擁抱年輕族及業務手機化
- 鏗鏘集》國家迷惘
- 聚陽佈局智慧服飾 量產出貨歐洲
- 900億無息貸款換中巴建交？ 國台辦這麼說...
- NOR快閃記憶體產能缺口 華邦電︰明年中前都缺貨
- 台巴斷交 獨派要求小英喊出「一邊一國」
- 海巡署組織法條文修正 軍警人員可交流運用
- 太空人殺手 達比修7局挨1安
- 「200個沒上班的 決定2300萬人怎領薪」
- NBA》勇士「地下MVP」 柯瑞新約上看62億天價
- 暴雨內湖多處淹水 至今仍未查明原因
- 表態出席國共論壇 徐永明轟吳敦義：向中國磕頭
- 原運會奪冠 桃市議員關心教練獎金低
- 安馳今年國防航太相關產品已年增近七成
- 今日MLB戰績
- 高盛放砲：美科技股大漲 「童話故事」將結束
- 撤亞泥展限連署邁20萬大關 環團發起call out政院、經部
- 美系、歐系券商調高目標價 可成逆勢大漲
- 恆春旅遊醫院 爭取擴建大樓
- 與馬尾妹按表操課 蔡正元再度當爸！
- 蔡正元婚後轉性 44歲馬尾妹用這招懷孕
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高市桃源區樟山國小 明日停止上班、上課
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分