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吳郭魚罹湖泊病毒病 南市動保處採檢魚苗全合格

2017-06-14  17:53

〔記者楊金城／台南報導〕桃園市一處吳郭魚養殖戶發現吳郭魚湖泊病毒病，農委會防檢局追查發現部分吳郭魚購自台南麻豆一處水禽場，數量約5000台斤，台南市動保處日前派員前往麻豆採檢，結果出爐並未檢出病毒。

台南市是台灣鯛（改良種吳郭魚）全台最大產地，台南市動保處處長吳名彬說，呼籲南市養殖戶務必加強戒備，避免病毒入侵造成重大損失。動保處也強調說，湖泊病毒只會感染吳郭魚，不會傳染給人或畜禽，沒有食品安全問題，民眾只要選購新鮮吳郭魚，並且煮熟就可以放心食用。

目前台灣鯛台南產地池邊收購價已略回升到1台斤22到25元價位，沒想到台灣爆出吳郭魚湖泊病毒病首例，讓台灣鯛養殖戶憂心消費者不敢吃台灣鯛，衝擊市場又造成滯銷。

南瀛養殖生產協會榮譽理事長蔡阿玉說，新鮮台灣鯛安全無慮，希望政府趕快查清吳郭魚湖泊病毒的來源，協助養殖戶防疫，因一般養殖戶大多購買台灣自己無性繁殖的台灣鯛角苗，呼籲養殖戶不要購買來路不明或走私的魚苗。

動保處追查桃園吳郭魚湖泊病毒病案例場的部分魚隻，是在2個月前向麻豆一處水禽場買魚，水禽場有兩個養殖池，其中一個賣魚給桃園後休養曬坪，另一池還養著台灣鯛，動保處在本週一採檢時未發現魚隻有異常狀況，採樣的魚隻送往農委會畜衛所檢驗。

動保處呼籲台灣鯛養殖戶應加強防範，增加消毒頻度，避免車輛、人員或器具造成疫病傳播，勿過度集中及高密度放養吳郭魚，勿購買來源不明的魚苗，購入魚苗後應先在隔離水池隔離觀察，經2週觀察無異常後，再引入一般飼養池飼養，如有大量異常死亡，應立即通報動保處診斷。

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  • 台南是台灣鯛最大產地，目前產地價已有緩步回升，不希望湖泊病例影響消費意願。（記者楊金城攝）

    台南是台灣鯛最大產地，目前產地價已有緩步回升，不希望湖泊病例影響消費意願。（記者楊金城攝）

  • 衛生局採檢麻豆水禽場養殖的台灣鯛。（記者楊金城翻攝）

    衛生局採檢麻豆水禽場養殖的台灣鯛。（記者楊金城翻攝）

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