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賣芒果青籌出國比賽經費 女足隊幸運獲捐50萬

台東體中女足隊表現優異。（台東體中提供）

2017-06-14  17:33

［記者黃明堂／台東報導］台東體中女子足球隊近兩年接連獲全國賽冠軍，獲邀參加日本舉行的足球邀請賽，球員們課餘在鐵花村賣自製芒果青，想籌85萬元旅費，但只籌到10多萬元，幸好，卑南鄉長許文獻相助，尋得友人一口氣就捐50萬元，另有其他捐款，旅費大致湊足。

今天下午，許文獻代表王姓友人將50萬元交給校長林鴻源，希望她們為台東爭光。一路陪伴球員的足球教練陳書源表示，女足隊員家中大多有經濟壓力，不過她們都非常認真，為了參賽都犧牲假期練習，有時連餐費都遇到困難，能得到善款讓她們出國參加比賽，她們一定會很珍惜，努力不負鄉親所託爭取漂亮的成績。

這支足球隊在國內連續獲得體育署足球冠軍、全國中等學校5人制錦標賽冠軍、105學年全國中等學校5人制聯賽冠軍，因此獲邀參加日本舉行的足球邀請賽。由於經費問題，她們已數次錯過證明自己的機會，球員們在課餘還自行製做芒果青在鐵花村販售來籌錢。

卑南鄉鄉長許文獻日前看到球員們募款的短片，覺得這麼好的隊伍無法出賽太可惜了，所以他主動聯絡獲得王姓善心人士的支持與認同，贊助50萬元。

校長林鴻源表示，國內的體育補助大都以班級數及學生數做依據，偏鄉的台東能獲得的資源相對很少。

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  • 卑南鄉長許文獻（右）今天代表捐款50萬元資助女足出國旅費，由台東體中校長林鴻源代表接受。（記者黃明堂攝）

    卑南鄉長許文獻（右）今天代表捐款50萬元資助女足出國旅費，由台東體中校長林鴻源代表接受。（記者黃明堂攝）

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