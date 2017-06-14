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羅騰園出新書義賣 全部捐助社會邊緣人

2017-06-14  17:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕羅騰園殘障協會今天出新書「將殘的燈火不熄滅」，將6名身障人士逆境高飛的故事收集起來，成了感人的樂章，新書的義賣收入將全數捐助社會邊緣人。

這本新書收集的人物有民眾醫院腦麻資訊室主任呂震斌、重殘彩券經銷商趙美君、全盲老師楊永恬、重殘插畫家張汝珊、肢障印刷店雙人組陳麗琴、陳傳斤，將他們在逆境重新出發的故事收集紀錄下來，提供讀者重新思考的方向，並學習如何克服困難找到人生的方向。

張汝珊說，她被醫生判定活不過30歲，但是她已經活到50歲了，仍然努力的生活過日子，她把生活經驗分享出去，希望大家都能當階梯來幫助其他人，而新書的插畫也全由她畫成，採取了捲捲線技法來繪畫，筆法特殊，讓畫作人物詡詡如生，令人感動。

張震斌表示，他原本學齒模，後來改學習電腦，一路上的努力和艱辛，終讓他拿到了資訊系碩士學位，未來更想成立日間照顧中心，提供身障朋友更多的照顧。

另外，還有全盲老師楊永恬的音樂路、陳麗琴、陳傳斤好拍檔撐起印刷店的故事，看她們如何克服困難努力向上。

羅騰園肢障服務協會理事長蔣月惠表示，政府相關單位都是用一個匡架來辦理身心障礙朋友的事務，無法全符合身心障礙者的需求，因此出現了許多的憾事，這本書第一刷只有1000本，義賣每本300元，所得都將全數捐出作為協助社會邊緣人資金。

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  • 羅勝園新書發表，受訪的人物皆出席參加（記者葉永騫攝）

    羅勝園新書發表，受訪的人物皆出席參加（記者葉永騫攝）

  • 「將殘的燈光不熄滅」這本書的插畫都是張汝珊完成（記者葉永騫攝）

    「將殘的燈光不熄滅」這本書的插畫都是張汝珊完成（記者葉永騫攝）

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