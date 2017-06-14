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落葉堆肥種香草瓜果 大雅國中學生樂當小農

2017-06-14  17:35

〔記者歐素美／台中報導〕大雅國中配合市府推動落葉堆肥，在校園設置小小農地，讓學生種植瓜果、香草等植物，體驗田園生活，並提供300多坪土地，讓大雅社區志工種菜，採收的空心菜等作物，除可提供社區老人關懷據點共餐食用，還能作為社區課後輔導學童的食農教育，有學生跟著阿嬤一起種茄子，結果在校園種的茄子長得快又好，讓學生開心笑稱「我種贏阿嬤了！」

大雅國中校長楊峙芃表示，該校去年配合市府推動校園落葉堆肥，利用校園空地種植馬鞭草、洋甘菊、香茅等香草，還有向日葵、百香果等瓜果類，最近則改種黃豆、紅藜等。

學生透過自己堆肥、架設棚架、播種、澆水及採收等，了解植物的生長過程，採收的果實及香草，則可做成料理分享，讓學生了解從產地到餐桌的過程，或DIY製成洗手皂，或泡成香草茶，供到校來賓品嘗等；此外，香草植物還具有防蚊等功效，好處多多。

曾有學生因對種植有興趣，見阿嬤要在家裡的田邊種植茄子，也拿了一些種子到學校種，結果因學校採用落葉堆肥，有機肥讓茄子生長快速，種在校園的茄子很快就開花結果，學生還開心地向楊峙芃說，「校長，我種贏阿嬤了！」，並將採收的茄子送給校長。

楊峙芃說，透過食農教育，學生不只體驗種植及學習照顧植物，更產生責任心。未來黃豆採收，還將利用課程由學生做成豆漿飲用；學生笑說，自己種的蔬果，吃起來特別甜，因為辛苦付出過。

此外，大雅國中最近並與大雅社區合作，提供300多坪閒置土地，作為社區菜圃。大雅里長李玲珍表示，社區菜圃除可協助校園綠美化，社區志工在菜圃裡種植百香果、空心菜、秋葵、麻薏等10多種蔬果，最近陸續採收，除作為社區老人關懷據點的共餐食材，還可提供社區課後輔導學生作為食農教育，一舉多得。

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  • 大雅國中學生在校園挖地種植蔬果。（記者歐素美攝）

    大雅國中學生在校園挖地種植蔬果。（記者歐素美攝）

  • 大雅國中學生鋸竹子準備搭建瓜棚。（記者歐素美攝）

    大雅國中學生鋸竹子準備搭建瓜棚。（記者歐素美攝）

  • 大雅國中學生種植的向日葵及紅藜等作物。（記者歐素美攝）

    大雅國中學生種植的向日葵及紅藜等作物。（記者歐素美攝）

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相關關鍵字： 共餐 堆肥 有機堆肥 銀髮共餐 食農教育
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