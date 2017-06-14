紅十字會台中市支會 為家庭照顧者安排泳課紓壓

紅十字會台中市支會首度為家庭照顧者安排游泳課程以紓壓（記者蘇金鳳攝）

2017-06-14 17:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕紅十字會台中市支會今日在美誼游泳池舉辦「水中全能有氧運動」，參加的對象都是家庭照顧者，要讓辛苦的家庭照顧者紓壓。

近年來，家庭照顧者因為不堪長期擔任家庭照顧者的壓力及疲累，而發生殺了被照顧者甚至自殺事件，曝露出社會上缺乏給家庭照顧者紓壓的管道。

紅十字會台中市支會在3年前投入對照顧老人的家庭照顧者提供服務，今年服務的對象，則增加照顧身障者的家庭照顧者，除了提供家庭照顧者照顧的技巧，以避免受傷，更給予紓壓的課程。

由於家庭照顧者不但面對長期照顧家中失能失智長者或者是身障者的疲累，還要面對家中其他成員的「異見」，因此給予家庭照顧者諮詢的管道及紓壓的服務是相當重要。

紅十字會台中市支會表示，家庭照顧者經年累月的照顧工作，導致照顧者身體狀況亮紅燈，肩頸酸痛、膝蓋退化等，因此，台中市支會今天首度安排家庭照顧者，到游泳池進行」水中全能有氧運動」，要藉著游泳課程紓壓，讓家庭照顧者很感激。

一位陳姓照顧者表示，她照顧失智母親已半年，放棄工作全心照顧，但不但有照顧媽媽的壓力，還有來自家中其他兄弟姊妹的壓力，讓她急需要參加紓壓的課程，才能讓自己心平靜下來。