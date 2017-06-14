梅雨來了 高市災害應變中心三級開設

第二波梅雨鋒面來襲，市府災害應變中心三級開設。（記者陳文嬋翻攝）

2017-06-14 17:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕依據中央氣象局資料顯示，輕度颱風莫柏雖已減弱為熱帶性低壓，但其雲系將向東北方移動併入影響台灣的鋒面系統，台灣從今起受到梅雨鋒面與西南氣流影響，預計明起為南台灣帶來可觀降雨，市府水利局今成立水災災害應變中心三級開設。

水利局為因應此波滯留鋒面可能帶來的劇烈降雨，昨提前召開防汛整備會議，確認永安、彌陀等沿海區域及地勢較低窪地點，完成大型移動式抽水機組84台及移動式抽水機房12處預佈作業，並進行43處抽水站、22處截流站及460座水閘門全面檢整測試，以確保各項設施操作穩定性。

水利局指出，全市13處滯洪池如典寶A、B滯洪池、寶業里滯洪池等，均已完成排空作業，並逐一測試各進流閘門啟閉正常，並也將蓮池潭及金獅湖水位分別降至8.2及6.2公尺，並與高雄農田水利會聯防，按標準程序操控，包括美濃湖閘門及農田水利會轄管排水閘門，以發揮最大蓄洪作用，及排水路防洪暢通。

水利局除了防汛整備以待外，也啟動自主防災社區進行整備，並排除在建河道工程具防汛缺口及阻礙排水的狀況，以防止高市各區淹水，期將水患災害減至最低，維護民眾生命財產安全。