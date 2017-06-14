服務44年推動鄉土與棒球 邱貞貞與學生一起畢業

2017-06-14 17:27

［記者劉婉君／台南報導］台南市中西區協進國小附設幼兒園園主任邱貞貞，投入幼教長達44年，在協進國小服務達40年，今年和學生一起畢業，將轉身投入長照2.0，幫助年長者生活得更精彩。

41年次的邱貞貞和協進國小淵源深厚，民國42年，家族協助協進國小成立幼兒園，早期還曾支付幼兒園娃娃車的司機薪水；邱貞貞4歲時進入幼兒園讀書時，因報名的人數太多，當時入學的學生還必須經過考試；民國62年再以老師身份回到協進附幼，期間除了曾到五幼一幼服務4年外，在協進附幼的時間長達40年。

活力充沛的邱貞貞，帶領學童走入社區，自己發掘學習主題，讓學童更認識在地的五條港文化，也是推動巨人少棒紀念館的推手，幼兒在畢業典禮上進行成長宣誓出鳥母宮，都是協進附幼結合在地五條港文化的特殊傳統。

除了幼兒園，國小學童也在邱貞貞的引導下，接觸在地鄉土文化，並舉辦2次小小記者營，邀請記者指導學童撰寫家鄉報導，更親近社區，每個協進國小的學生有個隱形版的畢業門檻，就是必須能講出學校與五條港的關係，她並培養5年級的孩子要能介紹自己的學校，6年級的孩子則要能介紹社區，並將所學傳承給下一屆。

從幼教退休後，邱貞貞也不得閒，她以台南市南廠長壽會理事長的身分，已申請投入長照2.0關懷據點，將吸引年長者走入社區，了解自己的社區，並已獲得一群退休人員的支持，允諾要一起投入。