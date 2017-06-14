世新傳不續任50兼任師 700人連署抗議

2017-06-14 16:46

〔記者吳柏軒／台北報導〕大專兼任教師又傳遭大量不續聘，世新大學師生發現，校內傳出包含中文系、英文系、通識中心、體育室等系所、單位將大量不續聘兼任教師，數量很可能超過50名，決定發起連署捍衛教師權益，並在今天在校內齊聚抗議，要校方不能把兼任教師視為免洗筷，呼之即來揮之即去。

世新教師郭耀中也在臉書發文〈7年的兼課，換來電子郵件通知不續聘〉，控訴校方僅以寥寥數語便毫無理由的解僱兼任教師，感嘆「但願我們的不被續聘真的只是個案」，並質疑校方大砍兼任教師受害的將是無數的學生，會嚴重影響教學品質，希望校方懸崖勒馬。

世新勞權小組對此也緊急發起「反對世新大量解聘兼任教師連署」活動，連署2日至今已收到近700人參與，包括世新在學生、教師及校友等，勞權小組也訴求，要校方立即停止任意不續聘兼任教師行動，原課程保留兼任師續聘，不加重專任教師負擔，也恐裁併課程、大班併班上課等現象，籲保障學生受教權。

面對爭議，世新校方則回應，兼任教師的聘任是看其專業知識與實務經驗，是否符合課程需求作考量，且本來就是短期與定期聘約，隨著課程變動，除非下學期排課，否則學期結束即約滿屆期，且在新學年也將新聘27名專任教師，其中10人是教學績優的兼任教師，而因新增專任師，影響兼任師總授課時數，故才減少兼任教師數量，但目前兼任教師續聘仍在進行中，且校內仍有95名未具本職的兼任教師，並未針對本職與否而影響聘任關係。