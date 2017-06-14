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核電廠若未如期除役 朱立倫：抗爭到底

2017-06-14  16:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕核二廠1號機日前經原能會同意重啟運轉，開始併聯發電，新北市議會國民黨團議員今天批評蔡英文政府非核家園破功，講一套、做一套，更質疑明年底核一廠除役計畫恐跳票。市長朱立倫重申沒有核安、沒有核能，並強調核電廠若不能如期除役，新北市將抗爭到底。

市議員白珮茹表示，核電廠部份機組在馬英九政府時代停機，口口聲聲反核的蔡英文政府，卻在今年接連讓核二廠1號機、核三廠2號機重啟供電，和非核家園理念背道而馳，讓北海岸鄉親憤怒又失望，當初民進黨喊出「我是人、我反核」的口號，選後政策轉彎，她要求新北市政府表態，是否因國民黨成為在野黨而改變。

市議員陳儀君質疑，本屆民進黨新北市長候選人游錫堃參選時，聯合黨籍議員簽署反核共同政見，要求「保障市民安全，反對核四運轉，核一、核二不得延役」，難道選後就跳票，身為核一、核二、核四所在地的新北市府，不用嚴格監督嗎？

朱立倫強調，沒有核安、沒有核能，若核廢料沒有去處，就不能增設擺放的地方，也不容許無限期存放新北市，市府從過去到現在，堅持推動非核家園立場，不管誰執政都一樣。

市議員周勝考、廖正良批評，蔡英文政府選前說一套、選後做一套，擔心核一、核二廠可能無法如期除役。市議員陳明義認為，核安不只是政治議題，更是重要民生議題，新北市府責無旁貸，須嚴正表達立場。

朱立倫表示，0602豪雨造成核一廠邊坡高壓電塔倒塌，引起安全疑慮，市府嚴格把關，「若核廢料找不到去處，不要想留在新北市，這我們不接受」。他要求核電敞須按計畫如實除役，否則新北市會抗爭到底，以各種方式堅持立場。

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  • 新北市議會國民黨團今天在市政總質詢時，要求市長朱立倫表達對核電的立場，並引用民進黨的「反核共同政見」看板。（記者賴筱桐攝）

    新北市議會國民黨團今天在市政總質詢時，要求市長朱立倫表達對核電的立場，並引用民進黨的「反核共同政見」看板。（記者賴筱桐攝）

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