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快去換卡！2G手機服務月底說拜拜

2017-06-14  17:23

〔記者陳炳宏／台北報導〕行動電話（2G）業務將於今年6月30日依法屆期終止，民眾如果沒有更換成3G或4G SIM卡，屆時就無法通話，但更換SIM卡後，也得在8月底前更換成3G或4G手機，才能繼續使用，不過國家通訊傳播委員會（通傳會）也表示，3G業務亦將於107年12月31日依法屆期終止，建議用戶直接轉換為4G服務契約與手機，避免屆時再次轉換之不便，通傳會呼籲民眾應儘速升級，以免手機屆時變成一支不會響、不能通話的啞巴機。

通傳會表示，在確保整體行動網路電波涵蓋率及通訊服務品質之前提下，今日委員會核准中華電信、台灣大哥大與遠傳電信等3家電信業者，申請將其最後之2G網路部分設備納入4G系統作為異質網路使用，就是讓民眾2G手機將SIM升級成3G、4G SIM卡後，仍能繼續通話。

至於未來異質網路關閉涉及各電信業者4G事業計畫書變更，通傳會屆時將視民眾持3G、4G的SIM卡，但仍持2G手機用戶數還剩多少，通傳會希望督促電信業者，加速鼓勵用戶更換成4G手機，才可在8月底前關閉4G異質網路，除了可以節省2G異質網路維護費外，也能節省相關設備用電，以及更有效率整合頻寬。

另外，通傳會提醒，3G業務亦將於107年12月31日依法屆期終止，建議用戶直接轉換為4G服務契約，避免屆時再次轉換之不便，目前各業者均有推出平順移轉4G資費方案及0元手機，用戶可多加參考並依自身需求選用。

通傳會統計，截至今年6月2日，2G用戶數尚剩餘約14萬5000門，NCC持續與各電信業者及有關單位密切召開會議針對特定業務種類及客戶加強處理外， NCC也已與3家2G業者共同成立行動電話業務終止應變小組，民眾未來可撥打免付費專線0800-080-223洽詢，NCC亦將適時對外揭示相關消費申訴資訊。

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  • 國家傳播委員會NCC表示，行動電話（2G）業務將於今年6月30日依法終止，民眾須更換3G或4G SIM卡才能繼續使用。（資料照）

    國家傳播委員會NCC表示，行動電話（2G）業務將於今年6月30日依法終止，民眾須更換3G或4G SIM卡才能繼續使用。（資料照）

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