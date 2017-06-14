慶祝警察節 宜縣警超勤津貼明年起月增1000元

2017-06-14 16:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府警察局今舉辦慶祝第39屆警察節暨第4屆蘭城警英獎頒獎典禮，除表揚「機關模範警察」及「蘭城警英獎」獲獎人員，宜蘭縣代理縣長吳澤成更宣布，明年元月起，員警超勤加班費預算由每人每月1萬3000元提高1000元至1萬4000元，以激勵警界工作士氣。

明日就是警察節，宜蘭縣警察局今日舉行頒獎典禮，由吳澤成表揚本屆「機關模範警察」及「蘭城警英獎」獲獎人員，副議長林棋山表揚「全國績優警勤區」及頒發服務滿30年的資深績優警察獎章，另外，也感謝民間企業、朋友及廟宇鼎力襄助，捐贈警察局微型攝影機630部，由吳澤成頒發感謝狀。

「蘭城警英獎」分有偵防犯罪、交通執法、為民服務、優良風紀及特殊事蹟等5類，獲獎人員分別為刑事警察大隊偵查佐石雅雯、羅東分局偵查佐黃俊豪、宜蘭分局偵查佐張志嘉、三星分局偵查佐劉胤男、蘇澳分局警員張銘祥、交通警察隊警務員江之源、羅東分局警員李旻芳、礁溪分局警員吳文瑜、督察科股長王紹宇及刑事警察大隊小隊長蘇明勝等人。

羅東分局警員王柏棓、蘇澳分局所長胡傳明則獲得今年的模範警察；礁溪分局警務佐林文欽、潘旻謙、巡佐郭煒堅、羅東分局巡佐繆文源、蘇澳分局警員林俊宏等5人，則為服務滿30年的資深績優警察。

吳澤成表示，宜縣自雪山隧道通車以來，每逢假日必湧入大量人車，雖帶動各項產業蓬勃發展，但對治安與交通環境也產生衝擊，員警們仍需堅守崗位、服務鄉親，在交通上持續各項疏導作為。

吳澤成更強調，反毒是政府施政的重中之重，宜縣更榮獲「105年警察機關掃蕩毒品績優縣市」丙組第1名，為感謝所有警察的辛勞付出，自明年元月起，員警超勤加班費預算由每人每月1萬3000元提高至1萬4000元，希能藉此激勵警界的工作士氣。