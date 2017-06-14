中橫不通 梨山蔬果下山時間、油錢暴增1倍

2017-06-14 17:09

〔記者歐素美／台中報導〕中橫便道及中橫109K因崩坍及落石，目前皆禁止通行，造成大梨山地區蔬果運送到山下需繞道宜蘭，不僅耗費時間及油錢，更影響梨山蔬果運送到山下的新鮮度及價格，居民擔心萬一台7甲線也落石崩坍，梨山恐成孤島，要求公路總局保持台7甲線暢通，並儘速搶通中橫109K及中橫便道；公路總局谷關工務段表示，只要雨停就搶修中橫109K，但中橫便道可能要延到7月才能恢復通行。

本月初梅雨鋒面帶來豪大雨，造成中橫臨37便道上谷關至德基段的7.7及12.8公里處，路基嚴重崩塌，至今仍禁止通行；中橫109K南投仁愛鄉路段，又因地層滑動加上落石，遇雨即預警性封閉，今天上午更因落石阻路而禁止通行，致梨山區的蔬果運輸，目前只能走台7甲線從宜蘭進出。

貨運業者蔡源昌說，以往梨山蔬果運輸走中橫便道到高雄約5小時，現在需繞道台7甲線到宜蘭再南下，路程多了一倍，約要10小時以上才能到，每趟來回油錢更從5000多元增到1萬元，不僅業者吃不消，也連帶影響蔬果的新鮮度及售價，盼中橫便道能儘快搶通。

蔡源昌並指出，中橫109K落石及路基崩坍，施工單位搶修時，卻未將落石直接填補在崩坍處，反將落石運走，再另外運來土石填補崩坍處，質疑施工單位的作法「事倍功半」。

目前中橫便道及中橫都不通，梨山居民更擔心，若大雨持續落下，造成台7甲線也落石崩坍，梨山將成孤島，要求公路總局至少要維持台7甲線暢通無虞，讓梨山有條回家的路。

公路總局谷關工務段長吳銚堂表示，中橫便道因月初豪大雨造成嚴重崩塌，原本預計本月28日可以搶通，但山區持續大雨，大甲溪水都淹到便道上，施工單位基於安全考量，根本無法進入搶修，必須待溪水退了才能進場施工，可能要延到7月才能恢復通行。

至於中橫109K，因地層滑動，目前採鋼軌樁擋土，由於該處滑動面深，只靠鋼軌樁要擋住路基有困難，加上遇雨就落石，才會採取預警性封路，並將土石流等含水較重的落石運出，另外運來較乾的土石填補地層，車輛通行時也比較不易打滑。吳銚堂表示，只要雨一停，就會派員搶修中橫109K，但目前山區雨一直下，何時可以施工，仍是未知數。