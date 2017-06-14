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來台奉獻偏鄉56年 義大利籍修女趙秀容取得台灣身分證

2017-06-14  16:41

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕來台56年，在新竹縣偏鄉部落創辦托兒所照顧原住民幼童的86歲義大利籍修女趙秀容，今天以殊勳歸化方式取得中華民國國籍和身分證，她高興地說：「這是我的國家，我的家，我永遠愛這裡。」

今天分別由內政部戶政司副司長翟蘭萍、移民署署長何榮村、新竹縣長邱鏡淳頒發國籍許可證書、定居證、國民身分證給趙秀容，何榮村還特別拿出國旗圍巾為她圍上，讓她相當開心。

尖石鄉長雲天寶說，來台後就到尖石鄉服務的趙秀容修女，在那羅天主堂成立鄉內第1所托兒所，她不但到處募款尋求支持，還深入部落遊說家長讓孩子到托兒所來上課，甚至不收貧困家庭的學費，只要他們把孩子送來托兒所就好，大愛精神感動不少家長，長期下來尖石鄉有不少家庭是1家3代都唸過這個托兒所，受過恩惠的原住民孩子都尊稱趙秀容為「姆姆」（MUMU）。

邱鏡淳說，趙秀容來台56年，只回去故鄉義大利薩丁尼亞島6次，其中還有2次回去是為了募款幫助尖石鄉的原住民小孩，等於是把人生中最精華的歲月都奉獻給了這裡，所以他獲悉趙秀容有意歸化後，立刻指派專人協助她辦理行政程序，5月底專案呈報行政院，6月1日就取得內政部核發歸化國籍許可證書，而趙秀容也是新竹縣繼丁松青神父後，第2位免喪失原屬國籍就拿到中華民國身分證的外國人。

趙秀容說，她很感謝有這麼多人幫忙，大家還特別把這些證書拿到那羅部落來，讓她相當感動，她會用主所賜予的力量一直做下去，只要還能服務、還能動就會繼續做，做到最後不能做為止。

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  • 義大利籍修女趙秀容（右3）以殊勳歸化方式取得中華民國國籍，今天獲頒身分證。（記者蔡孟尚攝）

    義大利籍修女趙秀容（右3）以殊勳歸化方式取得中華民國國籍，今天獲頒身分證。（記者蔡孟尚攝）

  • 義大利籍修女趙秀容以殊勳歸化方式取得中華民國國籍，她今天在頒證儀式前圍上國旗圍巾，顯得相當開心。（記者蔡孟尚攝）

    義大利籍修女趙秀容以殊勳歸化方式取得中華民國國籍，她今天在頒證儀式前圍上國旗圍巾，顯得相當開心。（記者蔡孟尚攝）

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