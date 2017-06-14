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新竹區監理所組志工團 宣傳75歲高齡駕駛須換照

2017-06-14  16:53

〔記者黃美珠／新竹報導〕「高齡駕駛人駕照管理制度」下月上路，7月1日起凡年滿必須檢具醫院體檢報告，與通過認知功能測驗、或沒有罹患中度以上失智症的證明才能換取新駕照。如果已符合高齡卻沒依規換發而騎（開）車上路被逮，舊照會被視為逾期，處1800元到3600元不等罰鍰。

新竹區監理所今天為此，特別結合新竹縣政府相關單位成立跨機關的志工宣導團，希望人人都能儘早充分了解這項新制度。

該所表示，這個新制度適用對象首先就是民國31年7月1日以後出生、下個月起陸續要滿75歲的長輩。這些長輩要檢具醫療院所的體檢報告，1份通過認知功能測試或沒有罹患中度以上失智症的證明，才能換發3年有效的新駕照，另外也受影響的，是在今年7月1日以前就已滿75歲的老人家。

新竹區監理所表示，這些長輩雖然不用主動換新照，但如果騎（開）車有違規情形，被記點、甚至是吊扣駕照，就必須跟前述「剛滿75歲」的 人一樣，要主動檢具上述必要文件換新駕照。

新竹區監理所表示，台灣社會老化，警政署去年統計當年度汽、機車各自的死亡車禍案，發現年滿75歲以上的事故駕駛人佔同1年齡層駕駛人的比例，都高過其他年齡層相同狀況者，世界各國也早開始針對65歲到80歲以上的高齡駕駛人做駕駛管理，台灣4年前也已經開始研議。

另根據台灣失智症協會資料，我國75歲到79歲這個年齡層的失智症盛行率已經是65歲的2倍，所以選定75歲為我國高齡駕駛管理的門檻，而這套我國的「高齡駕駛人駕照管理制度」下個月1日即將正式上路。

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  • 新竹區監理所今天成立「跨機關高齡者交通安全宣導團」，要幫助鄉親提早了解下個月就要上路的高齡駕駛人駕照管理制度。（記者黃美珠攝）

    新竹區監理所今天成立「跨機關高齡者交通安全宣導團」，要幫助鄉親提早了解下個月就要上路的高齡駕駛人駕照管理制度。（記者黃美珠攝）

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