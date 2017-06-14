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中市成立」照顧學校」 精進照服員照護能力

2017-06-14  16:29

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市社會局為協助照顧服務員有好的照顧技巧及鼓勵績優照服員，今年成立「照顧學校」，除了提供新任職的照服員培力的課程，還將遴選10位優秀的照服員，補助到國外進行短期進修，學習更好的照顧。

2018年台灣的老年人口將達14%，台灣將進入高齡化社會，2025年老年人口達20%以上，成為超高齡的社會，屆時需要相當多的照顧服務員，而台中市從去年底開始，老年人口已進入30萬，到今年5月已達30萬零9千多人，所需要長照的人口約4至5萬人。

以台中市而言，目前照服員約3千多人，即使加上外藉看護，未來的照服員還是不夠，社會局為鼓勵更多的民眾投入長照工作及讓照服員能有技巧進行照顧，將成立「照顧學校」。

社會局表示，「照顧學校」不止是提供90小時的照顧課程，更增加30小時的實務課程，教照服員如何照顧，像如何移位才不會因長久下來，造成自己的腰部受傷。

社會局表示，過去的課程多乏味且讓照服員無法對長照服務產生興趣，「照顧學校」希望將課程生活化，且以實務為主，提供一些教具、情境教室等，如成人嗆哽模型、助行器等，如同真正在進行實務性的照顧。

此外，為鼓勵績優照服員，社會局今年將遴選10位照服員，提供獎勵金到國外進行長照的短期研習，把已實施多年的經驗帶回台灣，不但自己可學到更多的實務長照經驗，也可教給其他照服員。

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  • 台中市社會局為照服員成立」照顧學校」，除了職前訓練，還獎勵績優照服員出國學習。（記者蘇金鳳攝）

    台中市社會局為照服員成立」照顧學校」，除了職前訓練，還獎勵績優照服員出國學習。（記者蘇金鳳攝）

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