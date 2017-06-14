畢業挑戰來了 育英國小單車國道飆蛇板

育英國小畢業挑戰，單車國道滑蛇板。（記者邱芷柔攝）

2017-06-14 16:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東育英國小每年都會為畢業生舉辦特別的「畢業挑戰」，今天校方在屏東單車國道西勢段設置關卡，全程9.6公里，畢業生必須以蛇板滑行，並通過體能、知識及心得分享等關卡挑戰，才能順利領到畢業證書。

育英國小的畢業挑戰從兩年前開始，首屆挑戰蛇板的畢業生必須滑行7公里蛇板，去年的畢業生則需沿著單車國道，一邊滑行蛇板一邊尋找畢業證書，今年則改變單一直線的蛇板檢測，在挑戰路途中加入了體能訓練、越野挑戰與國道植物辨識。

校長林美鐘表示，整個過程中，孩子必須學會如何冷靜思考解決問題，判斷並克服險惡情境，最後發揮小組合作精神來達成目標，不僅檢測六年來的蛇板所學，也驗證孩子是否具備敏銳觀察，幫助孩子實踐自我價值。

育英國小今年有9名畢業生，儘管今天屏東有間歇性大雨，但畢業生們仍全神貫注卯足全力應戰，參與活動的家長、志工們也協助交通導護，學生們拿到證書時紛紛發表了自己即將離開母校的不捨感言，讓畢業挑戰氣氛格外溫馨。

育英國小家長會會長李浩銘說，育英國小的蛇板運動展現了在地小學的特色，學生從小一就開始學習蛇板，從簡單的上板到高難度的競速與花式變化，甚至小組路上行舟的隊形變化都難不倒學生，就讀育英的每一個孩子都能滑蛇板，也都熱愛這項運動。

校方也表示，除了期許每個學生都能在未來悠游滑行，希望透過蛇板來鼓勵學生參與體能活動，養成終身運動的習慣。