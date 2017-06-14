荖濃溪水暴漲 台20線勤和段便道今晚7點封路

2017-06-14 15:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台20線92K勤和路段因月初豪雨造成荖濃溪水暴漲，導致道路流失約500公尺，災後公路單位搶修提早8天開通，但因第二波致災型豪雨將來襲，公路總局甲仙工務段決定今晚7點起實施預警性封閉，復興以上3里的重症、洗腎病患也提早撤離下山，避免孤島效應影響生命安全。

甲仙工務段指出，幾天前剛搶通的臨時便道，今天受西南氣流影響挾帶豪雨，造成荖濃溪溪水暴漲持續淘刷臨時便道，為維護用路人行車安全，因此決定台20線92K勤和路段今晚7點起實施預警性封閉，預計15日上午9點視天侯狀況開放通車。