| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
溪水暴漲 苗栗通霄旗山橋、崇仁橋封閉 日職Live》陽岱鋼首打席飛球出局 軟銀 V.S. 巨人 我奈及利亞外館將改名遷館 代表已返台 墾丁汽車撞機車 6傷者送醫1意識模糊 下班注意！積水嚴重 新北二重疏洪道多段封閉
 首頁 > 生活

大雨直落 竹市地下道、道路小規模淹水

2017-06-14  15:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕大雨來襲，新竹市區下午多處地下道、道路出現小規模淹水，其中光復路、竹蓮寺、東大路、花園街等地下道一度暫時封閉，淹水情況遭民眾拍照上傳臉書《新竹爆料公社》，最後由警察、消防單位與工務單位警戒處置，目前雨勢稍緩，淹水皆已消退。

廣告
  • 新竹市區下午多處地下道、道路出現小規模淹水。（記者王駿杰翻攝自臉書）

    新竹市區下午多處地下道、道路出現小規模淹水。（記者王駿杰翻攝自臉書）

  • 新竹市區下午因多處地下道出現小規模淹水，警方除拉出封鎖線提醒駕駛外，在地下道入口處並有員警站崗，避免民眾駕車誤闖。（記者王駿杰翻攝自臉書）

    新竹市區下午因多處地下道出現小規模淹水，警方除拉出封鎖線提醒駕駛外，在地下道入口處並有員警站崗，避免民眾駕車誤闖。（記者王駿杰翻攝自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地下道 天氣 淹水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：大雨直落 竹市地下道、道路小規模淹水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.