大雨直落 竹市地下道、道路小規模淹水

新竹市區下午多處地下道、道路出現小規模淹水。（記者王駿杰翻攝自臉書）

新竹市區下午因多處地下道出現小規模淹水，警方除拉出封鎖線提醒駕駛外，在地下道入口處並有員警站崗，避免民眾駕車誤闖。（記者王駿杰翻攝自臉書）