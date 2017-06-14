〔記者王駿杰／新竹報導〕大雨來襲，新竹市區下午多處地下道、道路出現小規模淹水，其中光復路、竹蓮寺、東大路、花園街等地下道一度暫時封閉，淹水情況遭民眾拍照上傳臉書《新竹爆料公社》，最後由警察、消防單位與工務單位警戒處置，目前雨勢稍緩，淹水皆已消退。
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大雨直落 竹市地下道、道路小規模淹水
2017-06-14 15:46
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