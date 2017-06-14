青春專案開跑 內政部長校園宣導反毒與學生尬球同樂

2017-06-14 15:52

〔記者邱俊福／台北報導〕為了讓青少年都能擁有健康快樂的暑假，內政部規劃執行今年度「青春專案」正式起跑，內政部長葉俊榮今特別帶領SBL裕隆隊3位球星走入校園宣導反毒，並與學生下場尬籃球同樂，希望在輕鬆活潑的嘉年華氛圍中傳遞反毒觀念。

警政署為了展現政府、民間全體動員合作保護青少年的決心，今日下午赴新北市私立能仁家商舉辦「106年青春專案起跑暨校園反毒宣導活動」，由內政部長葉俊榮親自主持，新北市副市長侯友宜、裕隆納智捷籃球隊3位球星及人氣體育主播卓君澤擔任活動嘉賓。

警政署長陳國恩率領刑事局及北部各縣市警察局局長共同出席，一起走入校園向學生傳遞反毒觀念與識毒、防毒知識。

內政部長葉俊榮更親自下場帶領學生與裕隆球星進行3對3籃球鬥牛比賽，鼓勵青少年培養運動與正當休閒活動習慣，由美女主播卓君澤擔任開球，並與部長、裕隆隊球星輪流大秀球技，讓現場氣氛high到最高點。

最後，葉俊榮帶領全體貴賓一同擊破貼有106年青春專案字樣的巨型氣球，象徵今年度青春專案破蛋起跑，為活動劃下完美的句點。

警政署表示，往年青春專案均於7、8月暑假期間實施，今年特別提前至6月份開跑，目的就是希望在學生放暑假之前，讓各相關單位提早展開法治教育與活動安全宣導。