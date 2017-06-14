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暑假倒數計時 教長：反毒防溺高峰期

暑假倒數計時，教育部長潘文忠（左一）今天在部務會議上表示，暑假有漫長2個月，大學快3個月，要求學校加強反毒、防溺水及安全打工的宣導，讓學生可以平安地放暑假。（記者林曉雲攝）

2017-06-14  15:41

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假倒數計時，教育部長潘文忠今天在部務會議上表示，暑假有漫長2個月，大學快3個月，要特別提醒學校加強反毒、防溺水及安全打工的宣導，讓學生可以平安地放暑假。

潘文忠表示，教育部各相關單位要特別提醒學校三件事，首先在行政院啟動新世代反毒措施部分，要從學校面加強反毒宣導，利用行政會議及導師時間密集宣導，教育部學特司目前掌握到一些新興毒品訊息等，學校要特別多加宣導，提醒家長共同協助孩子避免染毒。

此外，潘文忠表示，暑假天氣很熱，不少學生喜歡戲水，但因應極端氣變化，基隆暴雨可以迅速從平地漲到卅公尺高，往年均有學生到湖邊或海邊發生溺水的不幸，最近也是時常強降雨，30分鐘內，強降雨可使一家幼兒園的積水迅速淹到一公尺高度，很容易發生意外，體育署應多所提醒，基隆暴雨可以平地漲到30公尺，學生戲水要到有救生設施處戲水，且要避免落單。

對於暑假是打工旺季，潘文忠表示，大一點的孩子可能想去打工，要注意打工安全，勿掉入不肖人士的陷阱 ，各學校也應多所提醒；因應暑假，各社教館所均有規劃大型夏季活動，夏日樂學也會逐年擴增，協助學生在暑假中多元學習。

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