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洽公更方便了！行政執行署在屏東增設6處視訊據點

行政執行署屏東分署為方便偏遠地區民眾洽公，增設枋山鄉公所等6處視訊服務據點（001圖），透過建制完成的視訊系統可直接和該分署人員連繫（002圖）。（屏東分署提供）

2017-06-14  15:25

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣地形狹長，南北相距百餘公里，行政執行署屏東分署為方便屏南及屏北地區民眾洽公，分別在位於屏東市的屏東縣稅務局本部及所屬恆春、東港、潮州3個分局、枋山鄉公所、高樹鄉公所等6處增設視訊服務據點，歡迎民眾多加利用。

屏東分署表示，該分署位於屏東市，洽公民眾若住在屏北的高樹鄉，車程大概要花40分鐘；若從恆春來，最少也要1個半小時，舟車勞頓，非常不便，繼去年在霧台鄉公所及琉球遊客服務中心設置2處視訊聯合服務點，今年再增設上述6處據點。

屏東分署表示，透過公部門資源共享及相互協助的方式，民眾只要攜帶身分證就近到該6單位的辦公室，向相關人員說明要和屏東分署遠距視訊，承辦人就會幫忙接通，直接和屏東分署的承辦人視訊連繫，不用再親自跑到屏東市。

恆春或滿州地區民眾若有滯欠的罰鍰或健保費要申請分期，可到屏東縣稅務局恆春分局辦公室申請視訊服務，高樹或枋山地區民眾，若收到該分署的執行命令時，也可就近到高樹或枋山鄉公所申請視訊服務，確認是否為詐騙技倆或詢問相關業務。

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  • 行政執行署屏東分署為方便偏遠地區民眾洽公，增設枋山鄉公所等6處視訊服務據點（001圖），透過建制完成的視訊系統可直接和該分署人員連繫（002圖）。（屏東分署提供）

    行政執行署屏東分署為方便偏遠地區民眾洽公，增設枋山鄉公所等6處視訊服務據點（001圖），透過建制完成的視訊系統可直接和該分署人員連繫（002圖）。（屏東分署提供）

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