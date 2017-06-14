只要30秒！隨手型檢測器 看蔬菜有無洗乾淨

工研院開發的「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」。（記者葛祐豪攝）

2017-06-14 15:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕科技點石成金，工研院開發的「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」，只要30秒就能快速檢測蔬菜有沒有洗乾淨，今天在高雄亮相。

「科專成果南台灣企業週」，今天起在高雄展出。經濟部次長王美花致詞時說，科技專案負有協助產業轉型升級的任務，這次網羅16個經濟部轄下法人所研發的成果，展出34項技術。

現場最吸睛的，莫過於工研院開發的「隨手型智慧蔬果農藥檢測器」，只要30秒就能快速檢測蔬菜有沒有洗乾淨，獲得今年Computex最佳產品獎。

金工中心開發的「應用智慧化鍛造齒輪技術」，與漁具公司合作生產最高等級捲線器，可吊掛魚種重量達500公斤以上，每顆單價可提升至2萬5千元，連Discovery團隊都大為驚艷。

此外，資策會與中鋼、國內智慧眼鏡業者合作開發的「智慧眼鏡頭盔」，利用混合實境方式，可看到操作或維修資訊，能減少20%的維運成本。

高雄市副市長史哲表示，高雄是台灣製造業重鎮，今年市府跟工研院推動「南台灣產業跨領域創新中心」，針對南台灣重點特色產業引入技術能量，期待促進產業加速轉型。

展覽至16日，並舉辦14場趨勢交流論壇，地點在工研院南台灣產業跨領域創新中心（中正路財稅大樓），電洽07－2223722。