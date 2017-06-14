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梅雨連轟 竹縣多處積水 機車地下道一度封閉

新竹縣台1線新興路與通往湖口鄉大同路的地下道淹水，消防人員已拉起封鎖線，機車一度無法通行，提醒民眾留意。 （記者廖雪茹翻攝）

2017-06-14  15:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕梅雨來勢洶洶，新竹縣各地多處路面有積水情況；其中，台1線新興路與通往湖口鄉大同路的地下道淹水，消防人員已拉起封鎖線，機車一度無法通行，下午3點40分已恢復行車，提醒民眾留意。

竹北市福興路與福興一路一帶，因豪雨下個不停，路面積水一時難以渲洩，社區大樓趕緊在地下停車場入口堆置沙包，防止雨水灌入地下室，竹北市公所正調度清溝車支援。

另台1線湖口鄉八德路與中山路口、千禧社區入口附近，路邊也有積水情形；公所現勘發現是落葉堆置阻塞，已通知公路總局儘快排除。

因應梅雨鋒面來襲，新竹縣政府配合中央災害應變中心二級開設，除提醒民眾避免進入山區及河川活動，已提供1萬3000個沙包袋、1800個沙包分送各公所，有需求者可向轄區公所申請領用。

縣府秘書長蔡榮光表示，根據預報資料顯示，這次梅雨鋒面將滯留5至7天，因應連日降雨，他要求防災編組成員做好整備工作，慎防淹水、坍方、土石流災情發生。

新竹氣象站也指出，14日起滯留鋒面及西南氣流影響，各地易有大雨或豪雨，沿海低窪地區應嚴防淹水及海水倒灌，晚間竹苗地區將有強降雨，根據模擬結果，這次鋒面最大降雨量6小時可達130mm。

消防局說，這次鋒面影響全台，屬於短延時強降雨，僅能在2到3個小時前觀測到對流雲系，提醒民眾隨時注意天氣動態。後續如有相關活動停止、交通管制、停班停課訊息，將在縣府官網統一發布，請民眾多加利用。

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  • 新竹縣台1線新興路與通往湖口鄉大同路的地下道淹水，消防人員已拉起封鎖線，機車暫時無法通行，提醒民眾留意。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣台1線新興路與通往湖口鄉大同路的地下道淹水，消防人員已拉起封鎖線，機車暫時無法通行，提醒民眾留意。 （記者廖雪茹翻攝）

  • 新竹縣竹北市福興路與福興一路一帶，因豪雨下個不停，路面積水一時難以渲洩，社區大樓趕緊在地下停車場入口堆置沙包，防止雨水灌入地下室，竹北市公所已調度清溝車支援。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市福興路與福興一路一帶，因豪雨下個不停，路面積水一時難以渲洩，社區大樓趕緊在地下停車場入口堆置沙包，防止雨水灌入地下室，竹北市公所已調度清溝車支援。 （記者廖雪茹攝）

  • 新竹縣竹北市福興路與福興一路一帶，因豪雨下個不停，路面積水一時難以渲洩，社區大樓趕緊在地下停車場入口堆置沙包，防止雨水灌入地下室，竹北市公所已調度清溝車支援。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市福興路與福興一路一帶，因豪雨下個不停，路面積水一時難以渲洩，社區大樓趕緊在地下停車場入口堆置沙包，防止雨水灌入地下室，竹北市公所已調度清溝車支援。 （記者廖雪茹攝）

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