恆春瑯嶠米搞創新 有機米酒甘醇好味

2017-06-14 15:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島古稱「瑯嶠十八番社」，恆春鎮農會在墾丁國家公園著名的水鳥生態區龍鑾潭附近設置有機專區種植「有機瑯嶠米」，近年有機米名氣響亮，農會利用好米打造出有機燒酎及有機料理米酒，還未正式宣傳就吸引老饕搶購，成為近期恆春最受歡迎的伴手禮之一。

去年底開始生產測試的「瑯嶠十八番」有機燒酎及有機料理米酒，都是恆春鎮農會以瑯嶠有機米為原料，採純釀手法釀造，燒酎蒸餾至三十五度而成，入口米香濃郁飽滿，沒有烈酒的辣喉，有機米酒只做到十九度，沒有酒嗆味，還多了一道醇厚的甘甜味，特別適合用來調製料理。

恆春鎮農會總幹事林順和表示，「瑯嶠十八番」品牌採用恆春有機米專區生產的高雄145號有機米為原料，通過國立中興大學有機驗證，還配合墾丁國家公園的濕地保育形象，加深消費者的印象，來打響「恆春有機米」的稱號。

協助推廣的農糧署南區分署指出，有機種稻區經年湧泉不斷古稱「龍泉水」，輔導初期農民意願不高，因為慣型栽種方式難改，經過不斷與農民溝通，並透過農糧署及高雄區農業改良場協助，農民觀念才慢慢改變，現在有機稻田也帶動當地生態、旅遊觀光，而且有機稻田也具有濕地功能，還可看到渡冬候鳥，讓這款有機酒品的誕生更具意義。

林順和說，台灣目前巿面上很難找到真正純釀的有機料理米酒，所以他們以自己的有機米生產釀造有機米酒與有機燒酎，讓一般民眾可以吃得更健康，有機料理米酒因為純釀造，所以沒有酒嗆味，氣味甘醇、入口滑順，適合炒菜、煮湯及調味之用，是做月子婦女的飲食首選，更是過年過節不失面子的伴手禮。

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