斗六大浦溪無名橋 將預防性拆除

大埔溪無名橋橋樑距離河床距離不到一米，縣長李進勇為了防洪，指示預防性拆除。（記者詹士弘攝）

2017-06-14 15:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市石榴班地區遇雨就淹，地方質疑大浦溪在福懋公司後方的無名橋，因橋樑與河床距離不到1公尺，大雨洪水爆發時，河川無法及時渲洩大雨而釀災，今天縣長李進勇前往現勘，指示預防性拆無名橋，新橋未來再蓋。

因應梅雨可能帶來的強降雨，雲林縣政府災害應變中心在昨天晚上8時進入二級開設，因山區大雨，古坑鄉草嶺村149甲線31k+600~850路段，上邊坡已有土石流竄流路面，隨時有坍方之虞，為維護用路人交通安全，今上午9時起預警性封閉道路，路人改行替代道路。

李進勇今天早上視察防汛整備及緊急搶險工程，第一站至斗六大埔溪榴北段無名橋，因橋樑距離河床高度不到1米，容易造成漂流木與土石阻塞，河道通洪斷面嚴重不足，李進勇基於防汛及通行安全考量，指示工務處、水利處，依災害防救法、水利法等相關法令規定，立即拆除橋樑。

李進勇也提醒，搶險工程需確保不得損壞及原有河堤、工程避免阻礙水流，新橋未興建前，規劃替代道路，避免影響交通。

另牛浦仔溪橋下方也有一無名橋，因河中橋墩易卡住垃圾及枯木，影響排洪效果，地方也要求拆除重建，李進勇認為需專業評估後再作後續處理。