| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
溪水暴漲 苗栗通霄旗山橋、崇仁橋封閉 日職Live》陽岱鋼首打席飛球出局 軟銀 V.S. 巨人 我奈及利亞外館將改名遷館 代表已返台 墾丁汽車撞機車 6傷者送醫1意識模糊 下班注意！積水嚴重 新北二重疏洪道多段封閉
 首頁 > 生活

斗六大浦溪無名橋 將預防性拆除

大埔溪無名橋橋樑距離河床距離不到一米，縣長李進勇為了防洪，指示預防性拆除。（記者詹士弘攝）

2017-06-14  15:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市石榴班地區遇雨就淹，地方質疑大浦溪在福懋公司後方的無名橋，因橋樑與河床距離不到1公尺，大雨洪水爆發時，河川無法及時渲洩大雨而釀災，今天縣長李進勇前往現勘，指示預防性拆無名橋，新橋未來再蓋。

因應梅雨可能帶來的強降雨，雲林縣政府災害應變中心在昨天晚上8時進入二級開設，因山區大雨，古坑鄉草嶺村149甲線31k+600~850路段，上邊坡已有土石流竄流路面，隨時有坍方之虞，為維護用路人交通安全，今上午9時起預警性封閉道路，路人改行替代道路。

李進勇今天早上視察防汛整備及緊急搶險工程，第一站至斗六大埔溪榴北段無名橋，因橋樑距離河床高度不到1米，容易造成漂流木與土石阻塞，河道通洪斷面嚴重不足，李進勇基於防汛及通行安全考量，指示工務處、水利處，依災害防救法、水利法等相關法令規定，立即拆除橋樑。

李進勇也提醒，搶險工程需確保不得損壞及原有河堤、工程避免阻礙水流，新橋未興建前，規劃替代道路，避免影響交通。

另牛浦仔溪橋下方也有一無名橋，因河中橋墩易卡住垃圾及枯木，影響排洪效果，地方也要求拆除重建，李進勇認為需專業評估後再作後續處理。

廣告
  • 大浦溪目前仍在進行緊急清淤工程。（記者詹士弘攝）

    大浦溪目前仍在進行緊急清淤工程。（記者詹士弘攝）

  • 縣長李進勇一早就至雲林各地視察防汛整備及緊急搶險工程。（記者詹士弘攝）

    縣長李進勇一早就至雲林各地視察防汛整備及緊急搶險工程。（記者詹士弘攝）

  • 牛浦仔溪橋下游無名橋中的橋墩易卡住垃圾枯木，地方希望橋樑拆除重建。（記者詹士弘攝）

    牛浦仔溪橋下游無名橋中的橋墩易卡住垃圾枯木，地方希望橋樑拆除重建。（記者詹士弘攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大浦溪 搶險 橋樑 無名橋
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蛋絲炒豬肉
吃甜點♡紅豆半月燒
黃金炸物✧鳳梨蝦球
馬鈴薯不能放冰箱？
轉寄

標題：斗六大浦溪無名橋 將預防性拆除


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月14日‧星期三‧丁酉年五月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.