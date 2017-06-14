助慢飛天使一臂之力 台南公益園遊會週日登場

慢飛有愛公益園遊會週六登場，邀請民眾一起加入守護遲緩兒的行列。（記者蔡文居攝）

2017-06-14 14:57

〔記者蔡文居／台南報導〕為了讓家有身心障礙孩子的失能家庭，建立自信重回生活軌道，伊甸基金會與台南市古都國際青年商會今天邀請智能障礙的青年們首次擔任烘焙小老師，教導小小孩製作手工牛軋餅，讓智青們感受滿滿的成就感。

今年22歲，領有多重障礙手冊的身障青年張筱涵，出生時因為黃疸，高燒不退，影響了智能和口語能力的發展，特教學校畢業後進到伊甸心園小作所，學習各項工作技能及培養生活自理的能力。她開心說，「我想和老師一樣教大家做餅乾，我今天成功了！」

為了幫助伊甸基金會慢飛天使接受早期療育，台南市古都國際青年商會今天與伊甸基金會召開記者會，該會將於7月2日（日）於崑山科大舉辦「慢飛有愛公益園遊會」，邀請民眾一起加入守護遲緩兒的行列，幫助他們邁開學習的步伐。

國際青年商會中華民國總會南區會區會長王國贊表示，今年透過舉辦親子活動及愛心園遊會，希望將伊甸基金會長年協助遲緩兒的努力被重視及看見，邀請所有青商會友及民眾參加，當天園遊會盈餘將全額捐贈給伊甸基金會，幫助慢飛天使接受各項療育課程。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，在台灣，估計每15個新生兒裡，就有1位發展遲緩的慢飛天使。一般家庭負擔遲緩兒的療育經費已相當沉重，對經濟相對困難的家庭來說，更是一段艱難的考驗，感謝國際青年商會的協助，希望透過大家的鼓勵，身障家庭的努力都可以被看見。